La prensa internacional da sus primeras opiniones sobre lo nuevo de Fede Álvarez

El director uruguayo, Fede Álvarez, llegó a Italia junto a Claire Foy, para presentar en el Festival de Cine de Roma, La chica en la telaraña, la película basada en cuarta novela de la saga literaria Millennium. La película, uno de los estrenos de Hollywood más esperado del último trimestre del año integra la Selección Oficial del festival que culmina el domingo con el premio del público.

La película, que en Uruguay se estrena el 8 de noviembre se vuelve a centrar en Lisbeth Salander, la hacker que antes interpretó Noomi Rapace en la versión sueca y Rooney Mara en La chica del dragón tatuado de David Fincher y ahora tiene el rostro de Foy. Lisbeth debe enfrentar a su hermana Camila, jefa de una mafia sueca y quien está detrás de un dispositivo que podía desatar una catástrofe nuclear.

Tráiler de la película "La chica en la telaraña"

El crítico de la revista Variety, Jay Weissberg, dice que “el director Fede Álvarez ofrece grandes emociones en una producción deslumbrante, pero para los fanáticos de Salander, este capítulo parece una traición”. Para Weissberg, “era inevitable que Hollywood neutralizara los mejores elementos de la franquicia Millennium de Stieg Larsson, pero ¿realmente los productores debían convertirlo en un cruce común entre una película de superhéroes y James Bond?”.

Sobre Foy, Weissberg escribió que “está probando ser un camaleón, pero no puede traer mucha profundidad a un personaje cuya personalidad y temperamento son dependientes de las encarnaciones que la precedieron”.

Póster oficial de la película "La chica en la telaraña", que se estrena en Uruguay el próximo 8 de noviembre. Foto: Difusión

Por su parte, la crítica de The Hollywood Reporter, Deborah Young, dijo que “los cineastas adoptan un enfoque lleno de acción y con alta tecnología que vacía algo de la originalidad de esta heroína femenina única”. También afirma que esta película es diferente al trío de películas suecas y a la remake que hizo Fincher, destacando como las fortalezas de la película, el diseño de producción de Eve Stewart.

“También es notable la cinematografía helada de Pedro Luque, que drena el color de escenas como la sangre de las caras”, afirmó Young en su crítica. Luque es uruguayo.

En tanto, Kate Erbland para el sitio Indiewire, dijo que el guion es un tanto confuso (“resulta extrañamente difícil recordar quién es quién, por qué, cómo y para qué”), destacando a la protagonista, Foy, como el motor de la película.

“Su turno como Lisbeth es una prueba más de que aún no se ha aprovechado todo el espectro de sus talentos. Su Lisbeth es más humana de lo que ha estado en cualquier encarnación anterior, aunque Foy no agrega emoción a la mezcla al costo de marcar los atributos más opacos de su personaje. Lisbeth nunca será cariñosa o estará bronceada, pero eso no significa que tenga que ser robótica o imposible de leer. Eso es algo que Foy y Álvarez entienden claramente, y el resultado es una heroína que no solo vale la pena aplaudir, sino que vale la pena amar e incluso comprender”, agregó.

Con críticas dispares, pero una buena expectativa por parte del público, (96 por ciento del público del sitio Rotten Tomatoes quiere verla), la película ya es una de las más esperadas por la gente, y los especialistas ya destacan el trabajo de Álvarez, la fotografía del también uruguayo Luque y a la protagonista. Como remata Erbland: “Por una vez, es Lisbeth quien atrapa a la audiencia en su propia red”.