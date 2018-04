Lo que Fede Álvarez adelantó de su película en Las Vegas

Intenso. Así se describió el primer avance de The Girl in the Spider’s Web, la nueva película del cineasta uruguayo Fede Álvarez que se exhibió el pasado lunes durante la convención CinemaCon, realizada en la ciudad de Las Vegas.

El director radicado en Hollywood estuvo presente en el encuentro entre actores, productores, cineastas y jefes de distribución junto a Claire Foy, protagonista de The Girl in the Spider’s Web y la actriz principal de las dos primeras temporadas de la serie The Crown.

El primer adelanto de la película -que aún no se ha lanzado al público- se centra el personaje de Foy, la hacker Lisbeth Salander.

El avance muestra como Salander somete a un hombre que aparentemente golpeó a su esposa, para luego notificarle que le quitará el dinero de su cuenta bancaria y se lo dará a las mujeres que el hombre lastimó en su pasado, según lo detallaron los medios estadounidenes presentes en la CinemaCon.

El metraje también muestra como Salander y al periodista Mikael Blomkvist, que es interpretado por Sverrir Gudnason, lidian con una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno.

El tráiler termina con la voz de un hombre que, fuera de cámara, le dice a Salander que no podrá escapar de su sombra.

The Girl in the Spider’s Web, cuyo estreno en Uruguay está previsto para noviembre, está basado en el libro del escritor David Lagercrantz, que forma parte de la saga Millenniumm de Stieg Larsson.

CinemaCon, Álvarez y Foy formaron parte de la promoción del estudio Sony de sus estrenos para 2018. Además de la película del uruguayo, el estudio lanzará una película animada de Spider-Man; otra sobre Venom - un villano del personaje arácnido-; la nueva película de Quentin Tarantino junto a Leonardo Di Caprio y nuevas secuelas de Sicario, El justiciero y Hotel Transylvania.