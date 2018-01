Una de las favoritas para el Oscar, ¿es un plagio?

En redes comenzaron a señalar por el presunto parecido de La forma del agua, la cual contabiliza hasta ahora 65 premios internacionales entre ellos el Globo de Oro a Mejor Director, al corto holandés The space between us, de 2015.

En agosto pasado el sitio Awards Watch fue el primero en mencionar similitudes entre la película de Del Toro y el corto holandés dirigido por Marc S. Noellkaemper

Ahora, una nota del periódico peruano El Comercio, habló sobre los parecidos entre estas ficciones. En ambas hay una trabajadora de limpieza de un laboratorio que establece un lazo especial con una criatura acuática recluida en un tanque. Las dos también le lanzan guiños a la tensión o desastre nuclear. La forma del agua transcurre a comienzos de los años 60,

cuando la Guerra Fría estaba en plena vigencia y se comentaba con insistencia la posibilidad de que se desatara una hecatombe nuclear. En The Space Between Us, un apocalipsis atómico provocó que el

oxígeno escasee, por lo que los seres humanos tienen que llevar obligatoriamente una máscara para poder vivir. Y mientras que la protagonista de La forma del agua es muda, la de The Space Between Us es de muy pocas palabras.

Guillermo del Toro ha afirmado que esta película es un homenaje a esos amores cinematográficos de su infancia. El mexicano señaló al programa The Frame: "Tenía 6 años cuando vi El monstruo de la laguna negra en la televisión. La película me despertó tres cosas. La primera no la revelaré. La segunda fue la imagen más hermosa que había visto [...] Me sentí abrumado por la belleza. La tercera fue que esperaba que terminaran juntos, pero ellos no lo hicieron… Me tomó 40 y tantos años y 25 como cineasta corregir ese error cinematográfico".

El tráiler de "The Shape of Water" se difundió en julio del 2017. Enseguida, Didier Konings, director de producción de The Space Between Us, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que alertaba sobre los parecidos entre la película de Del Toro y el cortometraje. En agosto del 2017, el cineasta mexicano escribió en Twitter que la primera idea de "La forma del agua" asomó en el 2011 durante un desayuno con el escritor Daniel Kraus.

En 2014 le presentó el proyecto a los estudios Fox y dos años después la estaba filmando. Ahora es una de las fuertes candidatas a los Oscar 2018, cuyas nominaciones se conocerán el martes.