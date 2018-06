La familia Increíble y otros estrenos de hoy

Hoy se estrena Los increíbles 2, la secuela de la película de Pixar que ganó el Oscar a la mejor animación hace 13 años. La vuelve a dirigir Brad Bird, uno de los grandes nombres del cine estadounidense, ganador del Oscar también por Ratatouille.



La historia arranca justo después del final de la primera parte. Después de impedir que “El subterráneo” destruyera aun más la ciudad pero no que huyera con el dinero, se cierra el programa gubernamental de los superhéroes. Allí los padres de la familia, Señor Increíble y Elastic Girl, son convocados junto a Frozone por un empresario que sueña con devolverles protagonismo. A pesar de lo que el señor Increíble quiere, la elegida para protagonizar una suerte de reality show es ella. Eso generará algunas rispideces sobre los roles de género en una familia, mientras luchan con la adolescencia de la nena, la velocidad del chico y el descubrimiento de algunas virtudes de Jack Jack, el bebe.



La película repite, además de Bird, todo el equipo de la primera parte, lo que es una garantí de calidad. Pixar y Disney esperan que sea uno de los grandes éxitos de taquilla de su asociación.

Tráiler de la película animada "Los increíbles 2"

También se estrena Un viaje extraordinario, una historia real interpretada por Colin Firth, Rachel Weisz y David Thewlis y dirigida por James Marsh que ganó un Oscar por otra película sobre un desafío temerario (el documental Man on Wire) y viene de dirigir La teoría del todo sobre Stephen Hawkins, que le dio el Oscar a Eddie Redmayne. Aquí es la historia de Donald Crowhurst, un hombre al que se le ocurrió participar en una de esas travesías oceánicas en solitario. La empresa es complicada y aunque el desenlace es conocido en Gran Bretaña, para públicos no tan enterados conviene no adelantar mucho de lo que pasa. Es una historia de supervivencia en el más amplio sentido de la palabra, si es que eso existe.



Tráiler de la película "Un viaje extraordinario"

El otro estreno -también están la uruguaya Las olas y la estadounidense Cuando ellas quieren pero van en notas aparte- es la alemana Paula sobre una pintora famosa. Viene con premios a su diseño de producción y va en Cinemateca 18.