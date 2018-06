Ethan Hawke recordó cómo era trabajar con Robin Williams 

En 1989 se estrenaba La sociedad de los poetas muertos, y un muy joven Ethan Hawke daba un firme paso en su carrera como actor, en un proyecto para el cual debió trabajar junto a Robin Williams . Hawke estuvo invitado en el programa de la BBC de Graham Norton, y allí contó, para sorpresa de los presentes, que no le gustó para nada trabajar junto al recordado protagonista de Buenos días Vietnam.

En la entrevista, Ethan reveló: “Robin era terriblemente gracioso, relajado, creativo y todo el tiempo improvisaba. Mientras más se reía el equipo, él era más divertido. Pero yo buscaba ser un actor serio, yo había leído a Stanislavski. Yo quería meterme de lleno en mi personaje y por eso no me reía de las cosas que él hacía. A medida que él era más y más payaso, a mí parecía que me salía humo por las orejas. Él realmente me provocaba y yo estaba seguro que me odiaba. Pero cuando la película se estrenó, recibí un llamado del representante de Robin diciéndome que quería trabajar conmigo porque él le había dicho que yo algún día sería alguien”.

Vea una de las escenas clásicas de "La sociedad de los poetas muertos"

De esa manera, Hawke reconoció el enorme gesto de Williams, que vio su talento cuando el actor solo tenía 19 años y prácticamente ninguna experiencia en el mundo del cine. Y al día de hoy, Ethan sigue trabajando con ese mismo representante que en 1989 lo llamó por recomendación de Robin.

Williams murió el 11 de agosto de 2014 en lo que aparentemente fue un suicidio; tenía mal de Parkinson pero no había hecho pública su condición. Fue uno de los grandes de su generación (la surgida en la década de 1970) y ganó un Oscar por En busca del destino en 1997.

Hawke se convirtió en uno de los grandes actores surgidos a mediados de la década de 1990. Ha estado nominado cuatro veces (dos de ellas como guionista) al Oscar. Ha conseguido mantener una carrera exitosa y a la vez prestigiosa.