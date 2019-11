Los estrenos de Netflix y todas las novedades que tiene para diciembre de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para terminar el año, Netflix tiene preparada una batería de series, películas, documentales y animaciones que, con un ventilador y un cómodo sillón, darán un alivio al calor de estos últimos días. Y hay títulos que seguramente suenen en la temporada de premios que comienza con las nominaciones al Globo de Oro, como Los dos papas e Historia de un matrimonio; y también aparecerá la nueva película de Michael Bay, Escuadrón 6 que protagoniza Ryan Reynolds.

1° de diciembre "Ladybug", "Colony" y mucho más

SERIE | En la segunda temporada de Miraculous: las aventuras de Ladybug, la simpática Marinette busca acercarse a Adrien, aunque sus vidas como los superhéroes de Paris, Ladybug y Cat Noir, les pondrá varios obstáculos.

PELÍCULA | Basada en la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro cuenta la vida de tres vampiros que se conectan a lo largo de los siglos en esta historia de traición, amor, soledad y hambre. Tiene a Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas como los protagonistas.

SERIE | En la temporada 1 de la serie animada DC Super Hero Girls, las superadolescentes Mujer Maravilla, Supergirl, Bumblebee, Batichica, Zatanna y Linterna Verde enfrentan el crimen, el colegio y los romances.



Otros estrenos del 1° de diciembre son las películas Resident Evil 5: la venganza, El hombre araña 3, Guerra de razas, la cuarta temporada de Eastsiders, las terceras temporadas de Colony y Queen of the South.Y las animaciones My Little Pony: El mejor regalo y Sonic X.



5 de diciembre La serie "V Wars" y Zac Efron como Ted Bundy

SERIE | La serie V Wars se basa en los cómics de Jonathan Maberry y Alan Robinson, y se centra en un médico que tiene que enfrentarse a su mejor amigo cuando una enfermedad antigua transforma a las personas en vampiros. Con Ian Somerhalder.



PELÍCULA | La película Extremadamente cruel, malvado y perverso se estrenó en nuestro país como Ted Bundy: durmiendo con un asesino. Está protagonizada por Zac Efron y Lily Collins y se centra en la relación entre el asesino en serie, Ted Bundy, y su novia Liz.

También se estrena la película Un príncipe de Navidad: Bebé real.

6 de diciembre "Historia de un matrimonio"

PELÍCULA | Como su título indica, Historia de un matrimonio se centra en la relación de Scarlett Johansson y Adam Driver, quienes tendrán que continuar unidos, aunque el matrimonio terminó. La dirige Noah Baumbach y es una de las firmes candidatas a los premios Oscar.

PELÍCULA | Además se estrena la animación Spirit - Cabalgando libre: Una Navidad con Spirit, donde Lucky y su grupo quedan varados por culpa de una supertormenta de nieve antes de Navidad.

SERIE | La docuserie Asesino confeso investiga la verdad sobre las confesiones del asesino serial Henry Lee Lucas, que declaró haber cometido muchos más crímenes de los que se le imputaron.

PELÍCULA | Your Name es una premiada animación japonesa que se centra en una chica del campo, que comienza a despertar en el cuerpo de un joven de la ciudad que tiene la vida que ella siempre soñó.



También se estrena la quinta temporada de Fuller House, el reality de competencia entre maquilladores, Glow Up, la segunda temporada de El elegido; y las series Un lugar para soñar y Días de Navidad.



9 de diciembre "Rebelde Way", "Transformers" y más

SERIE | Para los nostálgicos, que se agregue Rebelde Way al catálogo de Netflix, es la excusa perfecta para maratonear esta serie que creó Cris Morena y protagonizaron Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba.

PELÍCULA | En Transformers: El último caballero, Óptimus Prime da un giro siniestro, pero Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un plan malvado para destruir la Tierra.



También se estrena la película infantil Reunión familiar navideña y el especial de comedia Amit Tandon: Family Tandoncies.

13 de diciembre "Escuadrón 6"

PELÍCULA | En Escuadrón 6, seis elegidos del mundo borran su pasado para cambiar el futuro. ¿Qué es lo mejor de estar muerto? Luchar contra el mal sin que nada pueda detenerte. Comedia de acción dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds, Mélanie Laurent y Dave Franco.

16 de diciembre "Caracortada" y más cine

PELÍCULA | Caracortada, que protagoniza Al Pacino, se centra en un traficante de drogas de Florida que comete el error de consumir su propia mercancía. Cruda versión de Brian De Palma.

Brian De Palma y Al Pacino durante la filmación de "Caracortada". Foto: Archivo

PELÍCULA | Dragón rojo es una historia previa a El silencio de los inocentes. Está protagonizada por Edward Norton, quien interpreta a un investigador que tiene que recurrir al temible Hannibal Lecter (nuevamente Anthony Hopkins) para resolver un caso.

PELÍCULA | En la película animada Dr. Seuss' El Lórax: En busca de la trúfula perdida, el Lórax debe impedir que el Una Vez arruine el medioambiente por dinero para su beneficio inmediato.

20 de diciembre "The Witcher" y "Los dos Papas"

SERIE | The Witcher es la historia del brujo Geralt (que tiene el físico de Henry Cavill, o sea Superman), un cazador mutante de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias.



PELÍCULA | En Los dos papas, la nueva película de Fernando Meirelles (el de Ciudad de Dios) que protagonizan Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, es el retrato íntimo de un momento clave en la historia de la Iglesia católica: la renuncia de Benedicto XVI, y el ascenso de Jorge Bergoglio como Francisco.

26 de diciembre La segunda temporada de "You"

SERIE | Luego de una muy comentada primera temporada, llega un nuevo capítulo para Joe, quien tiene que esconderse de su ex en Los Ángeles. En la segunda temporada de You, surge la duda de si Joe podrá lidiar con su pasado y empezar de nuevo, esta vez con la mujer adecuada.