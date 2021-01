Sin estrenos atractivos, los cines comerciales esperan certezas y no prevén su reapertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos muy contentos de volver a cumplir con nuestra función y estar abiertos”, decía ayer a El País la coordinadora general de Cinemateca Uruguaya, María José Santacreu. El plan era reabrir las puertas este jueves para convertirse en la primera sala de cine en hacerlo desde la última suspensión de espectáculos públicos, y así brindarle un poco de vida a la agenda cultural montevideana.



Sin embargo, un mensaje de la Intendencia de Montevideo cambió los planes. “Bueno, atención. Nos acaban de comunicar de la IM que no está autorizada la apertura de cines y teatros. En consecuencia, no abriremos el jueves”, publicaron en la tarde de ayer en la cuenta de Twitter de Cinemateca.



Bueno, atención. Nos acaban de comunicar de la IM que no está autorizada la apertura de cines y teatros. En consecuencia, no abriremos el jueves. Nos contactaremos con quienes ya sacaron entradas para realizar la devolución. Cuando se nos ocurra un chiste, lo haremos. pic.twitter.com/79b4b248Gv — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) January 12, 2021

La semana pasada, la IM publicó una carta informando que, como el Poder Ejecutivo había autorizado la vuelta de los espectáculos públicos pero no había definido el concepto de “aforo mínimo” utilizado en conferencia de prensa, el regreso quedaría sujeto a una reunión con el Ministerio de Salud Pública. Esta decisión no tuvo la trascendencia pública que sí tuvo la de no extender dos horas más el horario de los bares.



Como el intercambio con el MSP aún no se realizó, la reapertura de salas de espectáculos todavía no está confirmada.



“Da la impresión de que no había quedado del todo clara la normativa, pero en realidad no hubo comunicación nueva”, dijeron desde la Intendencia de Montevideo a El País. “Después de la conferencia en el Ejecutivo, le dieron la potestad a los gobiernos departamentales de definir la vuelta de los espectáculos públicos. A partir de allí se envió la carta al MSP, que sigue sin respuesta. Esta semana se va a seguir en esa línea”.



Más allá de que aún no esté anunciado cuándo será el regreso de los espectáculos públicos en Montevideo, el resto de las salas de cine no tenía previsto su regreso. El mensaje se repite desde hace días en las páginas web de Movie, Life y Grupocine: los complejos están cerrados hasta “nuevo aviso”.



“No tenemos una fecha concreta para la reapertura”, le comenta Mariana Chango, la CEO de Life, a El País. El problema no es el criterio del “aforo mínimo”, sino la carencia de títulos para renovar la programación. “Los estrenos vienen pospuestos desde el año pasado, y las segundas y terceras olas de coronavirus en el hemisferio norte no están ayudando a que se reactiven”.



La lista de estrenos pospuestos es cada vez más larga y va en relación a la crisis económica y a la cantidad de salas que continúan cerradas en todo el mundo. Estos factores obligaron a las distribuidoras a rearmar sus agendas.



“Nos parece que no tiene sentido abrir con cero producto nuevo para exhibir solamente películas viejas”, asegura Chango.



En el caso de Movie, además de la falta de estrenos internacionales, la situación relacionada al aumento de casos hace que la reapertura de sus complejos siga en suspenso.



Según explica el director ejecutivo y gerente general de Movie, Francisco Armas, se está esperando a una mejora de la situación sanitaria para que las condiciones de reapertura sean las correctas. Además de tener un aforo reducido, Armas señala que en los últimos meses el público acudió en menor medida a sus salas.



Según explica, en setiembre —mes en que reabrieron los complejos que habían cerrado en marzo— y octubre, los ingresos fueron del 10 % respecto a las mismas fechas del año anterior. A partir de noviembre, cuando los casos positivos comenzaron a aumentar, el porcentaje disminuyó todavía más.



Finalmente, cuando el gobierno decretó la suspensión de espectáculos públicos desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero, Movie decidió que mantendrá sus salas cerradas hasta que la situación sanitaria mejore.



“Estamos esperando más certezas y seguridades al momento de abrir”, dice Armas.



Mientras se espera la reunión entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública, las salas de espectáculos seguirán en pausa. Pero en el caso de los cines comerciales, la vuelta dependerá además de que se reactive la agenda de estrenos. Por ahora, la única esperanza para cinéfilos está en el regreso de Cinemateca, con un perfil diferente de programación pero con sello de calidad. Habrá que esperar.