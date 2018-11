Se estrenó el tráiler del remake de "El Rey León"

Ayer, Disney estrenó el primer tráiler de la remake de El Rey León, una nueva versión fotorrealista animada por computadora del clásico film estrenado en 1994.

Además de que este primer adelanto de la película dirigida por Jon Favreau (que ya trabajó en Iron Man y El libro de la selva) revela una nueva apariencia de los personajes, el video también recrea a la perfección el tráiler de la película original.

El elenco de la versión en inglés de esta remake del clásico de Disney incluye a Donald Glover como la voz de Simba, y a Beyoncé para el papel de Nala.

Chiwetel Ejiofor, famoso por su rol en 12 años de esclavitud, interpretará a Scar y los comediantes Billy Eichner y Seth Rogen para el popular dúo de Timón y Pumba. James Earl Jones se mantendrá parael personaje de Mufasa, el mismo personaje que representó en la versión original de 1994.

El rey león se desarrolla en África y tiene inspiraciones en las historias bíblicas de José y Moisés, y en la obra Hamlet de William Shakespeare. La película cuenta la historia de Simba, un joven león que tras la muerte de su padre, rey de Pride Lands, es exiliado de su hogar por su tío, que usurpa el trono. Con ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su padre, Simba es alentado tiempo después a regresar y reclamar su lugar en el reino.

La película de 1994 fue un éxito mundial de taquilla y se convirtió en un clásico de Disney. Además ganó dos premios Óscar, uno a mejor banda sonora (dirigida por Hans Zimmer) y otro a mejor canción original por "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John y Tim Rice.

Este video compara el tráiler actual y el de 1994.