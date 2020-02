Se estrenó la secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” y estos son los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Me gusta que no se tome las cosas demasiado en serio. En otras personas me parecería irritante, pero no en él. Creo es una de sus mejores cualidades. Esa, y su cara. Podría pasarme el día entero mirándolo". Quien dice eso es Lara Jean Covey (Lana Condor), la protagonista de la novela A todos los chicos de los que me enamoré de la escritora Jenny Han. De quien habla la joven es de Peter Kavinsky (Noah Centineo), su amor adolescente, ese galán cuyo carisma proviene de no considerarse a sí mismo como tal.

En 2018, Netflix estrenó la adaptación de la primera entrega de la trilogía, y conquistaba dos terrenos en simultáneo. Por un lado, revivía la discusión de si la comedia romántica era un género que ya se había quedado sin combustible; y, por el otro, ponía en el centro de la escena a dos actores relativamente desconocidos para interpretar a Lara Jean y a Peter: Lana Condor y Noah Centineo. Respecto al primer desafío, la plataforma de streaming tuvo como mascarón de proa a Set It Up: el plan imperfecto, también con El stand de los besos, y luego llegaron propuestas que iban desde un encantador film queer como Alex Strangelove, hasta uno de corte feminista como Alguien extraordinario.

Sin embargo, A todos los chicos de los que me enamoré generó un nivel de fanatismo diferente al resto, que no solo responde al éxito de la trilogía literaria y a la base de seguidores que cimentó, sino también a sus guiños a films como La chica de rosa, Se busca novio y la más reciente Se dice de mí, que a su vez también funcionaba como homenaje a la obra de John Hughes, el referente de muchos a la hora de concebir una comedia romántica teen.

Hoy, Netflix estrenó la secuela de A todos los chicos, P.D. Todavía te quiero, que vuelve a contar con la dupla que enamoró a Netflix.

La historia vuelve a centrarse en Lara Jean, quien escribió cinco cartas a sus amores de la infancia y nunca envió. Y cuando su hermana decide mandar las cartas por correo, comenzaron los problemas. En la secuela, Lara Jean y Peter ya son una pareja; aunque uno de los destinatarios de las cartas de la chica comenzará a escribirle, lo que generará algunos problemas en la pareja.