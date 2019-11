¿Cuándo se estrenan en Uruguay las películas que estarían en la carrera del Oscar 2020?

En Base a The New York Times

Ya estamos a esa altura del año donde la industria del entretenimiento se prepara para una de sus grandes fiestas: el Oscar. A estos tiempos se les llama temporada de premios y van pavimentando el camino para las que el 9 de febrero se lleven los premios de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, o sea los Oscar.

Este año, ese camino de personajes excéntricos, celebridades, dos papas, Adolf Hitler y temas candentes. Algunas de las favoritas ya se vieron, otras están en Netflix y algunas tiene fecha de estreno local.

Las películas que compiten por un lugar en la lista de las mejores películas incluyen dramas dominados por hombres como Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, Guasón de Todd Phillips y El irlandés de Martin Scorsese, así como equipos dirigidos por mujeres como El escándalo protagonizada por Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman como presentadoras de Fox News, y Mujercitas reuniendo a la escritora y directora Greta Gerwig con su estrella de Lady Bird, Saoirse Ronan.

Gerwig puede encontrarse en una competencia amistosa con su novio, el director Noah Baumbach, cuyo drama Marriage Story se beneficiará de un gran impulso de Netflix (donde se estrena este viernes). El servicio de streaming está presentando esta temporada —otra vez como el año pasado con Roma— que incluye el drama de Scorsese y The Two Popes, que le da al público exactamente lo que promete, dos Papas, y tiene fotografía de un uruguayo, César Charlone. Y luego está el éxito de taquilla Guasón con Joaquin Phoenix, así como las sensaciones más pequeñas Parasite, Jojo Rabbit, The Farewell o Dolor y gloria, la última película de Pedro Almodóvar.

¿Podría una de estas películas tomar el trofeo a la mejor película en los Oscar, o todas serán avasalladas por ingresos de última hora y que que aún no se han exhibido como el drama de guerra 1917, Richard Jewell, la última de Clint Eastwood (llega el 2 de enero) o el musical Cats que, a juzgar, por lo que se ve en el trailer tiene todas las aspiraciones de llevarse algún premio.

Estas son algunas de las películas de las que vamos a estar hablando de aquí a la ceremonia de los Oscar y su fecha de estreno en Uruguay.

Marriage Story (6 de diciembre, Netflix)

Es casi seguro que la película de Noah Baumbach sobre un divorcio (a lo Kramer vs Kramer) obtendrá nominaciones para sus protagonistas, Adam Driver y Scarlett Johansson, y para Dern, quien, dicen, se roba la película como la inteligente abogada de Johansson. Se considera el favorito para el guión original Oscar, aunque enfrenta una fuerte competencia en esa categoría de Tarantino, Almodóvar y Bong Joon Ho (Parasite).

The Two Popes (20 de diciembre, Netflix)

Drama (o comedia) papal con Anthony Hopkins como el Papa Benedicto XVI y Jonathan Pryce como su escéptico sucesor, el Papa Francisco, ha estado acumulando premios del público en varios festivales . Y aunque Netflix ha elegido posicionar a The Two Popes como un drama para los Globos de Oro, el cómico matrimonio de opuestos ideológicos recuerda a Green Book y El discurso del rey. A juzgar por el tráiler podría darle su segunda nominación a mejor fotografía al uruguayo César Charlone, quien estuvo nominado por Ciudad de Dios, también dirigida por Fernando Meirelles.

JoJo Rabbit (9 de enero)

Esta atrevida comedia sobre la Segunda Guerra Mundial de Taika Waititi ganó el Premio People’s Choice en el Festival Internacional de Cine de Toronto, un trofeo que antes ganaron Green Book, 12 años de esclavitud y El discurso del rey. La complica el tono cómico para la historia de un niño nazi que imagina que Hitler es su amigo imaginario. Las sátiras no suelen llegar a la cima en los Oscar.

El escándalo (16 de enero)

Si los votantes de la Academia quieren enviar un mensaje sobre #MeToo, tendrán la oportunidad perfecta de hacerlo con El escándalo, que aborda la caída del jefe de Fox News, Roger Ailes, y las mujeres que lo acusaron de acoso. A los votantes de los Oscar les gusta recompensar una película con relevancia en el mundo real, y Charlize Theron (que protagoniza con Margot Robbie y Nicole Kidman) ha montado una “gira de charlas” para alentar la discusión después de las proyecciones. Eso sí, una película con dos o más mujeres al frente no fue mejor película desde Chicago en 2003.

Mujercitas (30 de enero)

El debut como directora de Greta Gerwig, Lady Bird (2017), obtuvo cinco nominaciones, pero no se llevó ninguna. Mujercitas podría enmendar el error y está repleto de favoritos de los Oscar como Ronan, Laura Dern y Meryl Streep. Nunca una remake ganó un Oscar pero se dice que esta Mujercitas está por encima de todas las anteriores.

1917 (6 de febrero)

La nueva de Sam Mendes (que ganó un Oscar por Belleza americana y acaba de dejar la franquicia de James Bond) es un drama de la Primera Guerra Mundial filmado en una sola toma (como El Arca Rusa). Sigue a dos soldados en una misión imposible filmados con destreza técnica y elegancia por Roger Deakins, uno de los fotógrafos más nominados de la historia y que ganó por primera vez el año pasado por Blade Runner 2049.

Parasite (sin fecha)

Esta parábola de Bong sobre una familia de estafadores que se abre camino en un clan adinerado se ha convertido en la sensación extranjera de este año. Después de ganar la Palma de Oro en Cannes en mayo, Parasite está en camino de una taquilla mundial de más de 100 millones de dólares. Se beneficiará de un grupo cada vez más internacional de votantes de Oscar que casi llevan a Roma al premio mayor el año pasado.