Se estrena las "Las Olas", un viaje atípico y sentimental por los veranos uruguayos

Cuando la película uruguaya Las Olas tuvo su primera exhibición nacional en febrero, en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, su director Adrián “Garza” Biniez estaba atareado. Horas antes de la función en la Sala Cantegril, salió expreso hacia Maldonado desde Montevideo, donde estaba filmando su nuevo proyecto, la serie Todos detrás de Momo.

Cuatro meses después, Momo sigue cruzándose con Las Olas. La película se estrena hoy y para su conversación con El País, Biniez interrumpió una jornada de edición de la serie que prepara junto a su colega y amigo, Pablo Stoll, que se verá más adelante por TNU y Tevé Ciudad. La superposición de proyectos es parte del objetivo de Biniez. “A partir de los 44 decidí que quiero filmar una vez por año al menos”, dice.

Tras su experiencia con El 5 de Talleres, su película de mayor escala a la fecha, el cineasta argentino radicado en Uruguay apostó en Las Olas a una historia más pequeña, tanto en su narración como en el equipo responsable de crearla.

El resultado es una película fantástica en la que su protagonista (Alfonso Tort) explora veranos a lo largo de su vida entrando y saliendo del agua. Va en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y Life 21.

Adrián Biniez. Foto: Difusión.

¿Estás nervioso por estrenar?

Me es mejor estar haciendo otras cosas, sino la ansiedad está muy presente. A partir de ahora la película empieza su vida real.

¿Después de Gigante y El 5 de Talleres, la sensación es la misma?

Me da mucho más nerviosismo hacerla que terminarla. El estreno es una instancia en la que está bueno compartir y, como pasa en todas las películas, empieza a encontrar su público, grande, mediano, pequeño y a lo largo del tiempo.

¿Cómo involucraste a Alfonso Tort al proyecto?

Me gusta trabajar con él. Somos amigos y quería hacer algo con él. La mejor forma era con un protagónico.

¿Te molesta que se diga que Las Olas es una película experimental?

Mi idea de cine experimental pasa por otro lado, no narrativo, en otros soportes. Las Olas es una película quizás no convencional, con un juego entre lo fantástico y lo absurdo. Es episódica, con historias que se van sucediendo una a la otra, Decirle “experimental” la ubica en un lugar más ambicioso.

El rodaje fue hecho en balnearios de la costa y con un equipo reducido. ¿Siempre se pensó filmarla bajo ese esquema de producción?

Desde el principio del guion, sabía que iba a ser así. El 5 de Talleres había sido una película muy grande para mí, con días de rodaje con hasta 130 personas. Es una experiencia hermosa, pero a medida que pasa el tiempo voy buscando lo que me gusta más. Y me di cuenta que eso es un equipo pequeño.

Como argentino, ¿cuál es tu relación con las playas uruguayas?

Mi relación es a través de Montevideo. Lo que me “flashea” de la ciudad es que tiene mucho mar. Yo vengo de Lanús. Cemento duro y puro. Vivir con el mar al lado es una experiencia que me gusta. El mundo de las playas siempre me fascinó. Aún así, después de haberlo asimilado, es exótico. En la película siempre jugamos a que las historias son como islas.

¿Por qué buscaste la producción de Mutante Cine?

Siempre trabajé con ellos. Quería probar esta nueva forma de estructura y estuvieron de acuerdo desde principio. Me doy cuenta que me puedo hacer cosas que me gustan e interesan con este formato de trabajo, como si fuera una banda de música. Ahora estoy pensando, con Nicolás Soto Díaz (director de fotografía en Las Olas y Todos detrás de Momo), filmar una película en el segundo semestre. Va a ser algo pequeño, pero es un nuevo desafío