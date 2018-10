Las dos estrellas de Hollywood que salieron de "Chicas pesadas"

Lindsay Lohan ya era Lindsay Lohan. Había iniciado su carrera en Juego de Gemelas, y ya había protagonizado otro par de comedias familiares como Life-Size (2000), Get a Clue (2002) y Un viernes de locos (2003). Entonces para ella, protagonizar Chicas pesadas fue tan solo un punto más en su curriculum. Pero no era el caso de las plásticas.

Las plásticas, el grupito de populares indeseables de Chicas pesadas (2004), estaba compuesto por Regina George (Rachel McAdamas), Karen Smith (Amanda Seyfried) y Gretchen Wieners (Lacey Chabert). De estas actrices, McAdams y Seyfried cobraron mayor notoriedad gracias a la película de Tina Fey y después de eso tuvieron papeles mucho más importantes. No fue el caso de Chabert, que ya venía de protagonizar la serie Party of Five, y que después de Chicas pesadas no hizo más que papeles en películas románticas de la televisión estadounidense.

Hoy, aprovechando que se celebra una vez más el Día de las Chicas Pesadas (ver recuadro), repasamos las carreras de estas actrices desde ese año.

Rachel McAdams

Quizás es la más popular de las chicas malas, o por lo menos la que ha tenido los mejores trabajos después de eso. Ya en 2004, McAdams se convirtió en un ícono de las películas románticas al protagonizar, junto a Ryan Gosling, Diario de una pasión. Pero además de papeles en comedias y romances (Un despertar glorioso o Votos de amor, por ejemplo), que nunca ha dejado de lado, McAdams supo ponerle interpretación a papeles más serios. Trató de asesinar a un oficial gubernamental en Vuelo nocturno (2005), trabajó para Woody Allen en Medianoche en París (2011) y fue periodista en más de una ocasión.

Le última vez que McAdams hizo de periodista fue en En primera plana, la película de Tom McCarthy que contaba cómo los periodistas de investigación de un periódico, desenmascararon casos de pedofilia por parte de la Iglesia Católica en Boston. Antes de esa película de 2015, McAdams había trabajado en Los secretos del poder (2009).

En los últimos años, la actriz rodó para Doctor Strange: hechicero supremo (2016), Disobedience (2017) y Noche de juegos, un policial misterioso que se estrenó este año en los cines uruguayos. McAdams no da tregua.



Amanda Seyfried

Compite con McAdams en el título de más popular, porque Seyfried también ha sabido trabajar su carrera entre las comedias románticas y las películas más serias. Además, como McAdams, fue chica de Nicholas Spark en Querido John (2010) y conquistó a los románticos en Cartas a Julieta (2010). Tuvo su película festiva en Navidad con los Cooper (2015), hizo de víctima no tan víctima en Diabólica tentación, y pasó por el cine fantástico en La chica de la capa roja (2011). Seyfried también supo poner misterio y sensualidad en Chloe (2009).

Claro que uno de los papeles que más ha marcado su carrera es el de Sophie en Mamma Mía y Mamma Mía: Here We Go Again, que se estrenó este año. Y si de musicales se trata, no habrá que olvidar a Los miserables, de 2011.



Y podríamos seguir con su curriculum, pero ya está bien.