Cuando las estrellas de la Globo invadieron Lezica

Hoy termina el rodaje en Uruguay de Veneza, la película brasileña que protagonizan importantes actores de la Globo (Dira Paes, Eduardo Moscovis y Danielle Wintis) y la española Carmen Maura. La semana próxima parten para la ciudad de Venecia para continuar el rodaje de este largometraje de Miguel Falabella.



Los rodajes son caóticos, bulliciosos y éste no fue la excepción, con varias personas moviendo muebles, cámaras y alargues para hacer las tomas que se realizaron en una finca en Lezica que será, en la película, el burdel de Gringa (Maura).



Julio Uchoa (productor de comedias como la saga S.O.S.: Mujeres al mar), aparece sonriente, saluda y comenta que la película no se iba a realizar en Uruguay, sino en Brasil, pero por un problema con las vacunas de Maura (no le permitieron vacunarse contra la fiebre amarilla), tuvieron que cambiar rápidamente de locación.



Aunque el productor ya había pensado en un plan B para la película. “Empecé pensando hacer la película en agosto pasado, cuando vine y me encontré con todos estos lugares” dice Uchoa, mientras señala el predio en el que nos encontramos. Y tanto el productor como el director reconocieron el trabajo de los productores locales, dispuestos y rápidos para hacer esta película, solo dos semanas antes de comenzar las filmaciones. Sí, todo sucedió muy rápido con Veneza.



El director brasileño Miguel Falabella, durante el rodaje de "Veneza". Foto: Francisco Flores

Aunque no fue tan sencillo para el director, quien esperó seis años para poder llevarla a la pantalla grande. “Es caro para hacer”, dice Falabella, quien cuenta que su intención era hacer un mundo perdido en el tiempo: “están todos muertos hace mucho. Es un poco como aquel Macondo de García Márquez, este es mi Macondo”, dice Falabella mostrando la abandonada casona en la que hace algunos días empezaron a filmar.



Apenas se entra en el edificio, que la producción pintó y arregló para el largometraje, se nota esa intención del director: una rocola vieja, una barra, una lámpara con flecos, algunos cuadros de mujeres desnudas, mucho polvo en los pisos y unas sillas viejas son la ambientación para presentar el burdel, la parte que se filmó en Lezica.



El País pudo visitar parte del set, el cuarto de la Gringa y la habitación de una de sus chicas que tienen cortinas rojas, alguna alfombra medio roída y objetos viejos. Todo da esa sensación de un viaje a un tiempo que nunca existió, la ambientación que esperaba lograr Falabella. “Son como pájaros, prisioneros de ese pasado”. Por eso, varias de las escenas filmadas las muestran a las actrices como detrás de barrotes, encarceladas, “hasta que llega ese mundo que se abre con la imaginación, que es la esencia del cine”, dice el director, en referencia a lo que resta de la película: el viaje de la Gringa a Venecia para reencontrarse con un amor de su juventud.



Aunque hacer esta película no fue sencillo para su director, quien se encargó también de hacer la adaptación, “libre”, dice, de la obra de teatro que Jorge Accame escribió en 1998. La historia era corta, duraba 40 minutos, era un montaje experimental que Falabella dirigió en Buenos Aires y le dijeron que no podían invitar estrellas para una obra así, y que nadie iba a comprar butacas para una obra tan corta. Igual lo hizo. Es que Falabella no se deja convencer por el primer no.



Así, todo cambió cuando la estrenó en Brasil, donde fue un éxito. Y la diferencia que encuentra el realizador que dirigió ambas versiones teatrales es que “en el teatro se hacía todo con los muebles de la casa, la escena del avión, todo era bonito, pero precario, y esto es cine. Tenemos la grandeza de la pantalla grande y me llevó seis años de gente que me decía: no me interesa, para que lo hicieran”, dice con orgullo este actor, guionista y director que ha trabajado 37 años en su país.



Para Falabella, esta es la oportunidad de hacer cosas distintas y lindas. “Hacemos telenovelas, lloramos y siempre es el mismo melodrama, pero una vez en la vida, se puede soñar en grande”.



Carmen Maura en su personaje de la Gringa en la película "Veneza". Foto. Difusión

Aunque el año ya venía grande para este realizador, quien fue el homenajeado por la Escola de Samba “Unidos da Tijuca”, en el Carnaval de Rio pasado (donde quedaron en sexto lugar). “Casi morí, imagínate, cuatro mil personas contando tu historia en la avenida, fue hermoso con todos mis musicales hechos en los carros alegóricos”, recuerda con alegría el director.



Antes de filmar en Lezica, estuvieron en la Estancia Taranco, en Camino de la redención, donde hicieron dos escenas: la del lago y el circo. Allí fue donde sufrieron un imprevisto, cuando una tormenta les voló la carpa del circo. Eso hizo que la producción se detuviera por tres días, para volver a armar los escenarios.



“Tuvimos lluvia y viento en los primeros días, así que fue bastante animado, pero el equipo uruguayo es fantástico. Tuvimos que cambiar la logística muy rápido”, reconoce Irina Neves, parte de la producción y el nexo de la película con la prensa uruguaya.



Así, ayer se filmó la fachada del edificio, un timelapse que servirá como la primera escena de la película. Y debido a las cámaras y los fotógrafos que habíamos llegado a hacer notas, el director de fotografía se quejaba que las entrevistas se hicieran adelante, en su fachada.



La próxima parada de esta película será Venecia, donde el elenco llegará el próximo martes, y ya saben que extrañarán el calor de Montevideo. Venecia los recibirá con seis grados. Para nosotros quedará el recuerdo que importantes estrellas de la Globo, por unos días nomas, visitaron la ciudad y disfrutaron de los días del calor que ya van a extrañar.