"Las estafadoras" y "A la conquista del Congreso", las recomendaciones para ver en streaming

las estafadoras Las mujeres se unen para el asalto perfecto

Debbie (Sandra Bullock) no se distancia mucho de su hermano Danny Ocean. Ambos son ladrones que pasaron por las rejas, aunque Debbie tiene una diferencia: sabe qué es lo que quiere y conoce el modo de lograrlo. Así comienza esta historia donde Bullock comienza a buscar sus secuaces para el crimen, y como se trata de una versión femenina, no son necesarios 11 hombres para el trabajo, con 8 es suficiente. Un elenco increíble para esta historia de asaltantes que se mueven en el glamoroso mundo del Met Gala (el acontecimiento social del año de Nueva York) es el trasfondo de esta comedia que se parece más a Sex and the City que a la franquicia que dirigió Steven Soderberg.

FICHA Las estafadoras Origen: Estados Unidos, 2019, Director: Gary Ross ¿Dónde se ve? En HBO Go

a la conquista del congreso El camino de la mujer en la política

En el documental de Rachel Lears -estrenado en Netflix el 1° de mayo- se retrata la campaña de Amy Vilela, Cori Bush, Paula Jean Swearengin y Alexandria Ocasio-Cortez, cuatro mujeres que se animaron a desafiar la hegemonía masculina en la política estadounidense y se postularon a las elecciones de Congreso de 2018. Lears acompaña el proceso de la campaña, que muestra cómo con mucho voluntariado, poco financiamiento y un minucioso ejercicio de autogestión, lograron captar la atención de los electores. Finalmente, solo Ocasio-Cortez alcanzó el puesto, pero A la conquista del Congreso es un relato fiel del trabajo de las mujeres por alcanzar su merecido lugar en la política.