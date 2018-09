España eligió su película y se conoció quiénes recibirán el Oscar honorífico

Este año España tenía una difícil decisión que tomar con respecto a los Premios Oscar. Es que hace unas semanas se había anunciado que la lista de candidatas había quedado reducida a tres títulos.

Por un lado estaba la película Todos los saben del reconocido director iraní Asghar Farhadi, en la que trabajan Penélope Cruz y Javier Bardem. Otro de los títulos en competencia era Hadia, película rodada en euskera y dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño que en la pasada edición se había llevado 10 premios Goya.

También estaba Campeones, película que hoy se conoció como la elegida para representar a España en los Oscar del año próximo. El actor Daniel Grao fue el encargado de leer, en la sede de la Academia de Cine de Madrid, que la película de Javier Fesser era la vencedora. Fue un éxito de taquilla en España, logrando el tercer puesto en la recaudación del año.

La película cuenta la historia de Marco, un entrenador de básquetbol que, cumpliendo una pena de servicio comunitario, deberá hacerse cargo de un equipo integrado por deportistas con diversas discapacidades.

De esta forma la película española se suma a la lista de candidatas al Oscar en la categoría Película de habla no inglesa que ya integra la polaca Cold War (de Pawel Pawlikowski, director de Ida), la colombiana Pájaros de verano (de Ciro Guerra y Cristina Gallego), la libanesa Cafarnaúm (de Nadine Labaki), la noruega El viaje de Nisha (Iram Haq), la japonesa Un asunto de familia (de Hirokazu Kore-eda) y la belga Girl (Lukas Dhont).



Además, el autor de la banda sonora de "Misión imposible", el argentino Lali Schifrin, recibirá un Oscar honorífico

Autor del inolvidable tema de Misión Imposible, el compositor recibirá un premio honorífico en noviembre por una larga carrera en cine y televisión, que incluye seis nominaciones al Premio de la Academia.

La trayectoria de este porteño de 86 años incluye más de 100 composiciones y bandas sonoras, informó la Academia del Cine de Estados Unidos este miércoles.

Schifrin estudió música clásica y jazz en Francia antes de comenzar a componer para cine en Buenos Aires a mediados de la década de 1950.

En Hollywood, sus créditos incluyen composiciones para The Cincinnati Kid, con Steve McQueen; Harry el sucio, con Clint Eastwood; Operación dragón, con Bruce Lee, y más recientemente Una pareja explosiva. Aunque fue el tema de Misión Imposible, adoptado luego para las versiones cinematográficas, el que lo hizo famoso.

Gracias a La leyenda del indomable, con Paul Newman, obtuvo su primera nominación al Óscar en 1968. También fue nominado más adelante por La piel del zorro (1968), El viaje de los malditos (1975), La competición (1980) y El golpe II (1983).

Además de Schifrin, la junta de gobernadores de la Academia del Cine de Estados Unidos decidió entregar el Óscar honorario al publicista Marvin Levy y a la actriz Cicely Tyson, de 93 años, quien fue nominada al Oscar por Sounder (1973) y ha participado en películas como Vidas cruzadas (2011) y las series How to Get Away With Murder (donde interpreta a la madre de Viola Davis en la serie) y House of Cards.

También se determinó que la receptora del premio Irving G. Thalberg Memorial sea Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm y productora de emblemáticas películas como Guerra de las Galaxias, y lo mismo para Frank Marshall, productor de más de 100 obras, incluida la saga de Indiana Jones y Parque Jurásico.

Los reconocimientos serán entregados el 18 de noviembre en el Governors Awards, ceremonia creada en 2009, separada de los Premios de la Academia, para dar más tiempo a los homenajeados y aliviar el apretado programa del show principal, pautado para el 24 de febrero de 2019.