Ese actor con cara de amigo que está en muchas películas

Si hay alguien que se haya adueñado del cine en las fiestas este año, bien podría ser John C. Reilly. Wi-Fi Ralph —la secuela de Ralph, el demoledor (2012) en la que una vez más presta su voz al protagonista— ya ha recaudado más de 250 millones de dólares en todo el mundo y que está en cartel en Uruguay. También aparece en Holmes & Watson junto con Will Ferrell, su compinche. E interpreta a Oliver Hardy acompañado de Steve Coogan como Stan Laurel, en Stan & Ollie. Y no hace tanto estrenó The Sisters Brothers, un western en tono comedia dirigido por Jacques Audriard y en el que está Joaquin Phoenix.

Vea el tráiler de "WiFi Ralph", en la que Reilly da voz al personaje principal

“Como actor, muchas veces, cuando lanzas un proyecto, te la pasas pensando: ‘Bueno, les gusta esta actuación, pero puedo hacer más que eso’”, comentó Reilly. “Este año pensé: ‘Bueno, puedo hacer un poco más que esto’, pero gran parte de lo que soy capaz puede verse en estos cuatro filmes”.

La primera película en la que Reilly comparte las marquesinas con otro actor es Holmes & Watson. La comedia reúne a los icónicos investigadores Sherlock Holmes (Ferrell) y el Dr. Watson (Reilly) en contra del malvado profesor Moriarty (Ralph Fiennes), que planea asesinar a la reina Victoria.

Aunque Reilly hizo una breve aparición como el fantasma de Stonewall Jackson en Anchorman 2: The Legend Continues (2013) de Ferrell, ha pasado toda una década desde que trabajaron juntos en una comedia clásica:Hermanastros (2008). Antes de eso, habían colaborado en Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006).

“La química entre Will y yo jamás se ha acabado”, comentó. “Hubo algunos desafíos específicos de la película porque es de época y tuvimos que adoptar un acento inglés, además de tomar en cuenta el canon de Sherlock Holmes, un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. No teníamos tanto espacio para experimentar, en cuanto a la improvisación y ese tipo de cosas, como hemos podido hacerlo en algunas de las películas contemporáneas que hemos filmado”.

“No obstante, la química definitivamente estuvo presente otra vez”, continuó Reilly. “No toma más de cinco minutos para que Will y yo comencemos a hacer tonterías, aunque solo nos veamos en la vida real. Fue como subirme a una bicicleta”.

Vea el tráiler de "Stan & Ollie", en la que Reilly interpreta a Oliver Hardy

Reilly colabora con Steve Coogan en Stan & Ollie, con que recrean algunas de las escenas clásicas de Laurel & Hardy. Sin embargo, la película es un drama ambientado en 1953, cuando las leyendas de la comedia muda hicieron una gira por el Reino Unido e Irlanda presentando un espectáculo teatral, como para iniciar su carrera. Para complicar el asunto, la salud de Hardy había comenzado a flaquear… murió cuatro años después.

Como fanático “extremo” de Laurel & Hardy, Reilly recordó que, de niño, había visto las películas del dúo cuando las pasaban en televisión. Después, cuando estudiaba actuación y comenzó a presentarse en obras de teatro, los veía una y otra vez para aprender lo que pudiera.

“Yo y muchos de mis amigos actores estábamos obsesionados con ellos porque no solo eran graciosos, sino que también eran muy buenos actores”, comentó Reilly. “Tenían un estilo característico en su actuación que era muy distinto al de sus contemporáneos”.

“Charlie Chaplin y Buster Keaton, Harold Lloyd, todos eran geniales, pero casi eran como acróbatas o comediantes coreográficos”, continuó. “Laurel y Hardy parecían tener una relación verdadera durante las escenas en las que conversaban. No tenían ese rasgo exagerado de muchas de las actuaciones que se filmaron en la década de 1930”.

“Estaban muy adelantados a su época”, concluyó. “Así que cuando hablaron conmigo para hacer esta película, en realidad fue un proyecto muy intimidante”.

Reilly supo que sería una tontería tratar de recrear a Laurel y Hardy, contar toda su historia y repetir sus escenas más famosas. Además, cualquiera puede ubicar sus películas y, si alguien quiere aprender sobre los detalles personales de las vidas de Laurel y Hardy, puede visitar Google y Wikipedia.

Vea el tráiler de "Holmes & Watson", en la que Reilly interpreta a Watson

“Por eso, mi discurso de venta para el guionista y el director (Jeff Pope y Jon S. Baird, respectivamente), desde el principio fue: ‘Debemos contar algo sobre ellos que no pueda encontrarse en ninguna otra parte. Si no, ¿de qué sirve ver la película?’. Resulta que su relación es esa historia. ¿Qué pasaba tras bambalinas? ¿Qué se decían? ¿Cuáles fueron los pequeños triunfos y las tragedias de su relación personal? Además, sentí que todos teníamos el derecho artístico de hacerlo”.

“No me interesaba simplemente trata de rehacer una de sus películas”, continuó. “Quería mostrarle a la gente cómo era ser ellos, detrás de cámaras, y cómo era su relación”.

“La gente a menudo habla de la química en términos místicos: ‘Cuando la conocí, supe que teníamos química’, o, ‘Supe que nos casaríamos porque teníamos química’”, agregó. “Es algo que nadie puede entender porque simplemente existe. Sin embargo, soy alguien que ha tenido que encontrar química con personas distintas una y otra vez, ya sea Joaquin Phoenix, Sarah Silverman, Will Ferrell, Phil Hoffman o Mark Wahlberg.

“He tenido que crear relaciones cercanas muy intensas y compartir un espacio con alguien, colaborar con ellos y encontrar esa química”, continuó. “Sobre todo con Steve en esta película, lo que descubrí fue que la química es algo que puedes ganarte, y la manera en que lo haces es fallar frente a alguien. Cometes un error, se te olvida un paso de baile, arruinas un chiste, pero tu amigo te perdona de cualquier forma y te apoya”.

“Después confías en esa persona un poco más y, cuando tienen un día difícil, tú la apoyas: ‘No te preocupes. Nos va a salir bien’. Poco a poco, a cada momento como ese, construyes la química”, concluyó Reilly.