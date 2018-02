Un embotellamiento que se convierte en filosofía

un auto está detenido por culpa de otro. No puede pasarlo porque la calle es estrecha. Es de noche. El conductor del primer auto se baja y se acerca al segundo. Cuando le pregunta al chofer de adelante porque no puede avanzar, él le contesta que descubrió algo nuevo en su vida: no tiene a donde ir.

Esa la premisa de Ir, un cortometraje dirigido por el uruguayo Ilan Rosenfeld, que en marzo participará en el Festival Internacional de Cine de Miami. El certamen se hará entre el 9 y el 18 de marzo, y el corto de Rosenfeld se proyectará bajo el nombre To Go el martes 13, en el cine The Landmark.

Rosenfeld filmó Ir, que fue producido por Eugenia Olascuaga, en mayo de 2017. Los actores Néstor Guzzini y Gustavo Suárez interpretaron a los dos conductores protagonistas.

El corto fue encomendado por los productores responsables de Mutante Cine, Agustina Chiarino y Fernando Epstein, como una prueba antes de otro desafío: su primer largometraje de ficción.

Es que el realizador, quien estudió en la Universidad ORT y en la Escuela de Cine del Uruguay, también se encuentra desarrollando junto a Mutante Cine su ópera prima Abrazar a Nelfa, que tiene a la actriz Mercedes Morán fichada como su protagonista.

Abrazar a Nelfa es una comedia sobre una sexagenaria que intenta acudir a hidroterapia, pero termina formando parte de un grupo esotérico guiado por un gurú carismático. El guion es de Rosenfeld, quien también dirigirá.

En conversación con El País desde Madrid, el cineasta explicó que filmó Ir para encapsular el espíritu que tendrá Abrazar a Nelfa. “No tiene los mismos personajes ni las escenas, pero hay circunstancias que tienen una familiaridad”, dijo.

Como realizador, Rosenfeld se mostró entusiasmado de trabajar bajo el mando de Chiarino y Epstein, dos impulsores del cine nacional a principio de la década de 2000 con la filmación de 25 Watts y Whisky, entre otras películas. “Era mi sueño”, describió al recordar cuando aceptaron producir su película.

Rosenfeld terminó el guion de Abrazar a Nelfa en 2015. La película, que además de Mutante Cine tiene a la argentina Twins Latin Films como productora asociada, se filmará entre Montevideo y Córdoba a fines del segundo semestre.

El estreno de "Abrazar a Nelfa" está previsto para 2019.

Mientras tanto, Rosenfeld se mantiene ocupado en Madrid con la filmación del documental (Otros) caminos. Según el director, su nuevo proyecto contará la historia de personas que decidieron salirse del sistema y de la realidad en la que vivían.

Uno de las figuras retratadas, por ejemplo, será un policía de Nápoles quien tras 15 años de trabajo, decidió dedicarse a tocar el violín en las calles de la ciudad italiana.

(Otros) caminos significa una nueva incursión en el género para Rosenfeld luego de Olímpicos, documental que codirigió junto al periodista Martín Natalevich y que fue elegido como el Mejor largometraje en el Festival Detour de 2016.

Al igual que Olímpicos, (Otros) caminos no solo retratará a un grupo de personas, sino también a sus familias y los entornos socioeconómicos que les permitieron cambiar radicalmente sus vidas.

Además de (Otros) caminos, Rosenfeld tiene otro motivo para quedarse en España por un tiempo: será el encargado de establecer una división europea de la productora uruguaya Pardelion. En simultáneo con esa operación, Rosenfeld seguirá en búsqueda de vidas alternativas. Ya tiene tres casos filmados, y va por más.