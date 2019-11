Elizabeth McGovern, la condesa más popular de la tevé, salta al cine con "Downton Abbey"

Elizabeth McGovern sueña con pantalones de mezclilla. “Me encanta actuar en historias de época”, dijo la actriz, “pero si me dijeran que puedo quemar mis corsets, diría: ‘¡Genial!’ A veces pienso: ‘¿Se me olvidó cómo ponerme pantalones en el plató’?”.

Tendrá que esperar para averiguarlo. Veremos a McGovern, de 58 años, una vez más vistiendo atuendos de época cuando su amada serie Downton Abbey (2010-2015) llegue a la pantalla grande. La película también se llama Downton Abbey; fue escrita por Julian Fellowes, creador de la serie y, para las legiones de fanáticos, es todo lo que hay que decir. Ya se estrenó en varios países, pero a Uruguay llega mañana.

“Es encantador”, dijo McGovern. “Es emocionante para todos. Sobre todo, este film significó que todo el reparto pudo verse y pasar tiempo de calidad juntos. Esa fue una dicha”.

Cora Crawley (McGovern), la condesa de Grantham, está de regreso, al igual que el resto de los ocupantes de la propiedad inglesa que fue el punto focal del drama británico de época más exitoso de los últimos 40 años.

Para ella, la idea de una versión en la pantalla grande de la serie, fue una victoria desde el inicio. “Hay algo extraordinario que sucedió en ese trabajo”, comentó. “Fue el placer de trabajar con un grupo de artistas a lo largo de un período. Cuando filmas películas, rara vez puedes ver a la misma persona dos veces. Pero después de estar en el set de Downton todos esos años, establecí relaciones de verdad. Hay confianza. Estas personas son mi familia. Hace que el trabajo sea más intenso sin tener que esforzarte para lograrlo".

La nueva película continúa la historia de la familia Crawley, propietarios aristocráticos de una enorme propiedad en el campo inglés a principios del siglo XX. También regresarán Hugh Bonneville como el esposo de Cora, Robert Crawley, conde de Grantham, y Maggie Smith como su madre, Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham. Michelle Dockery nuevamente interpretará a Lady Mary Crawley y Laura Carmichael a Lady Edith Crawley. Y varios más.

A los devotos de la serie ya se les está haciendo agua la boca por ver más Downton Abbey. “Es asombroso escuchar lo emocionada que está la gente de ver esta película”, dijo McGovern. “En efecto, fue nuestra intención darles a los fans una película que les encantara. Es para cualquiera que se pregunte qué están haciendo ahora los personajes”.

Ambientada en 1927, la historia continúa poco después del episodio final de la ficción de televisión. “El rey y la reina de Inglaterra visitan el lugar, por lo que la casa entra en un período de frenesí”, dijo McGovern. “Hay tensiones entre los empleados de la realeza y los nuestros. No puedo dar más detalles, porque no quiero arruinarlo”.

McGovern nació en Evanston, Illinois, un suburbio de Chicago donde su madre era profesora de preparatoria, y su padre profesor de Derecho en la Universidad del Noroeste. La familia se mudó a Los Ángeles cuando ella era una niña pequeña, y comenzó a actuar en obras escolares.

Su gran oportunidad llegó cuando el director Robert Redford la eligió para interpretar un papel en Gente como uno (1980), una película que describió como “casi un sueño”. “Era muy joven y tenía muy poca experiencia”, dijo McGovern, “pero estaba en manos de un director muy inteligente y un hombre absolutamente maravilloso. Robert Redford también aportó amabilidad y buenos modales al plató”. “Creí que todo el negocio sería como esa experiencia”, siguió.

No fue así, pero McGovern floreció de cualquier manera, y obtuvo una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su actuación en Ragtime, tiempo de injusticia (1981) como la despistada aventurera Evelyn Nesbit. Sus otras películas incluyen las estrenadas en Uruguay Érase una vez en América (1984), Falso testigo (1987), Un rostro sin pasado (1989), Golpe perfecto (1990), Entre la furia y el éxtasis (1990), Las alas de la paloma (1997) y, de este milenio, Kick-Ass, La Dama de Oro y El pasajero, del año pasado.

Sin embargo, solo había trabajado unas cuantas veces en televisión, y sin éxitos evidentes, cuando la eligieron para Downton Abbey. Su carrera estaba en un período de poco éxito, y estaba enfocada en criar sus hijas con su esposo Simon Curtis, director conocido por Mi semana con Marilyn (2011). “Cuando llegó a mí este papel, había pensado de cierta forma que ya no era parte de la corriente principal de Hollywood”, confesó McGovern. “En realidad me había mudado a Inglaterra para estar con mi esposo, que es inglés. Estaba criando a nuestras hijas cuando escuché sobre este papel que había escrito Julian Fellowes”. “Le escribí una carta a Julian y después hice una audición”, continuó. “El resto, como dicen, es historia”.

PRESENTE

Actriz que produce, canta y se entusiasma

McGovern vive en Londres, donde actúa en obras, y también es la cantante principal de una banda llamada Sadie and the Hotheads.



El año pasado se reunió con Fellowes para actuar en El pasajero, escrita por Fellowes y dirigida por Michael Engler. McGovern también produjo el film, su primer proyecto en ese rol. “No me considero una excelente productora”, comentó, “pero hay ocasiones en que veo proyectos especiales”.



Que el filme se tratara de una mujer de cincuenta y tantos años le pareció particularmente interesante a McGovern. “Es lindo que la gente vea esas historias, porque Hollywood no representa a las mujeres de cincuenta y tantos en las películas ni en la televisión. No muestran nuestras epifanías”.