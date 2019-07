La ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso, habla de Spider-Man y el futuro del Universo Marvel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—Usted que empezó en Marvel con Ironman, ¿cómo vivió el final de Endgame?



—Para nosotros la película fue muy emocionante y muy emocional. El final de todo proyecto es emocionante, y era la suma de todos los proyectos y despedir a personajes que queremos mucho. Si bien era lo que tenía que pasar, para nosotros era importante hacerlo bien. Porque de la manera que queremos a los personajes, también entendemos que los fans del mundo también lo hacen. Entonces teníamos que hacerlo con el amor y respeto que se merecían, y parece que el mundo respondió y está triste, pero de la mejor manera.

Es argentina, tiene 53 años y es una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Victoria Alonso, la tercera al mando de los estudios Marvel (solo debajo de Kevin Feige y Louis D’Esposito) ha estado en la compañía desde el inicio, cuando se lanzó la primera película de Iron Man. La productora charló en exclusiva con El País por el estreno de Spiderman: lejos de casa que tiene su estreno mundial el próximo jueves.

—Por eso le preguntaba, por el desenlace de Tony Stark.



—Me parece que era lo que él tenía que hacer. Porque cuando empezamos la historia de él, era egoísta, egocentrista, no quería nada y lo que quería era para él. Y que él diga que va a hacer lo máximo que uno puede hacer por otro, dar su vida, y lo hace para su hija, su señora y para el mundo. Es un gran trayecto.

—Con tantos superhéroes, ¿tienes un personaje favorito?



—No tengo, ya me lo han preguntado, y la verdad es que mi personaje favorito es con el que estoy trabajando en el momento, y cambia todo el tiempo, entonces no vale la pena que te diga cuál es. Porque me enamoro de ellos en todo momento, trabajo a full para que tengan la mejor experiencia e historia y después voy al siguiente. Constantemente tenemos personajes nuevos y los que vuelven, y los quiero a todos por igual.

—Spiderman cierra la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel, ¿también es el inicio de la fase 4?



—Spiderman lo cierra, no sé si también inicia la cuarta fase porque no la hemos anunciado. Y en cierta manera, lo está totalmente relacionado con todo. Si bien todo está relacionado porque hay un hilo que podés encontrar, pero esto más que nada es el cierre de la fase tres. Lo único que te puedo decir de la fase cuatro es que cuando te la contemos, vas a quedar muy contento, porque tenemos mucho de mucho.

—¿Eso se va a presentar en la D23 el próximo agosto?



—Vamos a ver. Tenemos cosas que vamos a mostrar.

—Desde este año, los X-Men ya pueden formar parte del MCU, ¿está planeado que se sumen o por ahora no?



—No lo hemos pensado. La fase cuatro la venimos pensando desde hace tres o cuatro años, y en ese entonces no teníamos idea que eso iba a pasar. Así que para nosotros es un nuevo elemento y estamos contentos de tener todos estos personajes que de una manera vuelven a su casa de origen, pero no los tenemos en el plan todavía.

—Y Venom o Morbius que se presentaron en el Cinema Roadshaw de Montevideo, ¿van a integrarse o serán películas independientes del Universo Marvel?



—Esas son películas independientes que en ese caso están bajo el contrato con Sony y nosotros no los tenemos, porque todo lo que tenga que ver con el universo de Spiderman es de ellos. La unión que tuvimos con Spiderman fue por un contrato para hacer estas películas y esta ya es la última película que tenemos con ellos.

—¿Lejos de Casa será la última aparición de Spiderman?



—Que yo sepa, sí. Si hay alguna otra, no lo sé.

—En Lejos de casa suman a Jake Gyllenhall al elenco, que viene de una larga lista de actores y directores de peso y nominados al Oscar que suman para sus películas.



—Para nosotros lo importante es tener el mejor actor o actriz. Y lo bueno es que son personajes que tienen distintos niveles, no de bueno o malo, sino matices. Y todos los actores de trayectoria les interesa hacer el personaje principal o el villano, porque todos los personajes tienen su importancia, y de ahí que tengamos tantos actores galardonados. La verdad es un placer y honor que Jake dijera que sí, y fue una maravilla trabajar con él.

—¿Puedes adelantar algún aporte que hayas dado a esta película?



—Los aportes son constantes. Estábamos haciendo la mezcla de sonido y una de las propuestas que hice al director Jon Watts, Kevin (Freige) y Louis (D'Esposito) fue que el capitán del avión en el que viajan los chicos, y lo que pregunté fue ¿por qué el capitán tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer? Porque he volado mucho en aviones con mujeres capitanas. Y en cierta manera, si continuamos haciendo el estereotipo que solo los hombres son capitanes de aviones, y no representamos lo que realmente está pasando en el mundo, somos parte del problema. En ese mismo momento lo cambiamos, y la editora fue la que se animó a decir esas líneas. Son cambios chiquitos, pero cosas que pueden realmente encontrar el balance de lo que estamos haciendo, y que nuestras películas reflejen lo que está pasando en el mundo. Si te ponés a pensar, es un cambio chiquito, pero si todos tenemos la cabeza metida en eso, en tratar de reflejar lo que está pasando en el mundo, y cómo los cambios constantemente pasan alrededor nuestro, me parece que el mundo va a tener un poquito más de la vibra de lo que es el mundo hoy en día.

—También es poner un poco más de feminismo en los superhéroes.



—Exacto.

—Me imagino que usted como latina y mujer, no ha de tener muchos personajes con los que verse representada.



—Me parece que la mujer tiene más y más perfil en nuestras películas que en las películas de otros estudios que tienen superhéroes. Hay representación, no hay representación de la misma cantidad que tienen los hombres, por supuesto, pero de a poco estamos encontrando el balance. Lo importante es tener personajes que sean buenos personajes, que la gente quiera ver y que estén integrados en las historias porque tienen sentido. No porque tengan sentido político.

—En los últimos años se ha abierto un abanico de diversidad, con protagonistas como Capitana Marvel, o Pantera Negra, y por lo que se ha dicho, próximamente habría un superhéroe asiático.



—Puede ser, no confirmo pero puede ser.

—Así que de Los Eternos tampoco te voy a preguntar.



—No, no te puedo contar nada. No sabés lo difícil que es para mí tener que guardarme todo lo que sé, porque quiero contar todo, pero no puedo.

—Me imagino que es una mezcla rara, porque sabe lo que se viene, pero no puede decir nada.



—Lo importante es que le demos a los fanáticos, el regalo cuando esté listo para regalar. No es que te voy a regalar una idea del regalo, o te voy a dar la cuenta del regalo, o sin envoltorio y moño. Te vamos a dar el regalo con todo el momento que tiene que haber. Porque le tenemos tanto cariño al regalo que le queremos dar la mejor presentación posible y el mejor momento. Entonces, si te digo cosas ahora, tal vez no va a quedar así al final. Pero cuando te lo presento con imágenes, una historia, nombre o algo, entonces sí te doy el paquete entero. Por el amor y respeto que le tenemos a los fanáticos en el mundo, es que las presentaciones las hacemos cuando tenemos algo que está listo para presentar y no son datos chicos como un nombre o un personaje, porque me parece que eso no está preparado todavía.

—¿Qué hace la vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel?



—Diariamente hacemos de todo. De sentarme y hablar con gente que viene a contarnos cómo dirigirían la historia, a hacer un pitch que vienen a contarnos por un director o un escritor, a tener que estar en reuniones de vestuario, locaciones, efectos visuales, editando sonido, música. A veces estamos en el set, o en reuniones de procesos técnicos, cómo vamos a hacer la cantidad de cosas que tenemos que hacer con la estructura que tenemos, dónde vamos a filmar, quién va a estar a cargo, quién va a hacer esto, dónde vamos a filmar, en el exterior o Estados Unidos, en qué ciudad. Hay una cosa detrás de la otra que hacemos constantemente entre las películas y ahora anunciamos las series para Disney +, que para nosotros van a ser películas largas, porque las enfocamos de la misma manera que si se tratara de películas, no son menos, es igual. Todo eso es una constante diaria de trabajo.

—¿Cómo una chica que se fue a Estados unidos queriendo ser actriz termina siendo psicóloga, haciendo efectos visuales, y como la tercera al mando de una de las empresas más importantes del cine?



—Soy una persona muy curiosa y me encanta trabajar en equipo. Para mí lo de ser actriz era porque no sabía que había otros trabajos en el teatro. En el momento que supe qué era producir, la capacidad de decisión que teníamos me encantó y dije quiero hacer eso. Y empecé de abajo como asistente de producción, y trabajé en todos los trabajos que te puedas imaginar, y de a poquito agarré cada trabajo que la gente no quería hacer, por tener esa curiosidad constante y que todo me interesaba y quería aprender todo. Porque no fui a la universidad a aprender cine, lo mío fue aprendido en la calle, en el trabajo. Es una experiencia haciendo el trabajo, y cuando me dijeron que querían que estuviera a cargo de la división tecnología de Marvel Studios dije OK, pero yo no soy una persona que tiene mi background de tecnología, pero tengo un cerebro que está constantemente buscado soluciones, y tiene la capacidad de entender mucho de tecnología, lo que me hace que si bien no tengo que hacerlo, puedo supervisarlo. Y cada cosa que me ha venido, ha sido con una proposición y mis ganas, infinitas de hacer cosas nuevas, lo imposible.

—¿Genera presión ser una de las tres mujeres en mando de decisión? Porque está Kathleen Kennedy en Lucasfilm, Amy Pascal en Sony y usted en Marvel.



—No, me parece que genera un orgullo más que presión. La presión me la genero si estoy haciendo algo de jardinería en casa o si estoy haciendo el trabajo en el estudio. Soy perfeccionista por naturaleza, me exijo y exijo a los que me rodean, y eso es algo que tenemos en común con Kevin y Louis. La exigencia viene de un lugar de hacer lo mejor posible con los recursos y tiempo que tenemos. Siento que es más responsabilidad y orgullo más que presión, y todo es temporal, pero hoy en día una es una mujer latina que tiene la suerte de estar en estas reuniones y poder de cierta manera darle un poquito de forma a la escultura que estamos poniendo en el mundo, y ojalá tenga un poquito de consecuencia cultural, aunque eso solo Dios sabe.

—A solo 60 millones de dólares que Endgame alcance a Avatar, me imagino el orgullo de ustedes por este proyecto.



—Mirá mi querido, son 50, no sé dónde dejaste los otros 10, y es como esa tortura china que te dan una gotita constante en la cabeza. Ojalá, a ver si podemos. Otra vez es el tiempo, el tiempo dirá si se puede. Si se da, sería uno de los mejores regalos para tanto trabajo y amor que hemos dado, y si no se da, ya se conseguirá de otra manera. El tiempo al tiempo me decía mi mamá.