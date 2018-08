Cuando Eddie Murphy reinaba en la comedia

Tenía solo 22 años pero ya era uno de los más importantes humoristas gracias a su paso por el programa Saturday Night Live.

Varios años antes que se hiciera famoso con sus personajes en De mendigo a millonario, Un príncipe en Nueva York o la saga animada Shrek (todas estas y varias más están en Netflix), Eddie Murphy era uno de los tipos más graciosos en televisión.

Eddie Murphy: Delirious fue el primer especial de comedia que grabó para HBO (también en Netflix se encuentra Raw que filmó años después), un espectáculo que le valió un Grammy a Mejor álbum de comedia en 1984, donde repite 230 veces la palabra “fuck” y 171 veces “shit”, insultos que solo fueron superados en número por Buenos Muchachos (Martin Scorsese, 1990), varios años después.

A 35 años de su estreno, Netflix decidió subirlo a su plataforma, donde demuestra que pese a algunos chistes e imitaciones de celebridades muy puntuales, es un material que no ha perdido vigencia. Claro que para los estándares de hoy en día, sería un programa imposible de transmitir. Es que durante una hora, Murphy se ríe de los homosexuales, el Sida, Stevie Wonder y James Brown mientras recrea momentos de su infancia (el chiste de los helados continúa siendo muy divertido). Sí, es que hay muchos chistes escatológicos, sobre el sexo (el de Mr. T, o Ralph Kramden con Ed Norton practicando sexo son tan repulsivos como graciosos) y donde Murphy logra imitar voces y sobre todo gestos de varias celebridades. Lo que elevó a Murphy a un pedestal en la comedia de la que, pese a sus últimas películas, no ha bajado.

Fragmento del especial de comedia "Eddie Murphy: Delirious"

Es que Murphy era la estrella dorada de Saturday Night Live (la banda que abre el espectáculo, BusBoys fueron músicos invitados ese año), y antes de comenzar una carrera llena de éxitos que había iniciado con 48 Horas y se hizo más notoria desde Un detective suelto en Hollywood, hizo este especial de comedia donde varios de sus personajes están presentes.

Si bien los primeros 15 minutos son los que se llevan la mayor parte de los chistes más groceros y vulgares, el resto de este show presenta algunas de las mejores imitaciones de Michael Jackson o Elvis Presley, así como varios chistes sobre su difunto padre, Charlie Murphy. Sin dudas el segmento sobre el camión de helados es de lo mejor, y hay muchas más bromas que soportan la prueba del tiempo, lo que demuestra que a 35 años del estreno, es un show que sigue siendo vigente. Algo difícil en la comedia.

Ahora con 57 años, Murphy ha vivido toda una segunda vida desde que su carrera de stand up culminó con el show Raw, aunque ha dicho en más de una ocasión que volvería. Si bien es recordado su enojo cuando no ganó el Oscar a mejor actor secundario por el musical Dreamgirls, cuando se fue en medio de la ceremonia, el nuevo milenio no ha encontrado al mejor Murphy, enfrascado en sagas interminables donde hace mil personajes con poco contenido. Para quienes quieran verlo en su mejor momento, este especial es un muy buen plan.