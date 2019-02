Donald Trump gana dos premios Razzies a peor actor del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La película Holmes & Watson fue elegida como la peor película de 2018 en la 39 edición de los Razzies, conocidos popularmente como los “anti-Oscar” de Hollywood.

La fundación Golden Raspberry Award anunció que Holmes & Watson encabezó la lista de “triunfadores” con cuatro reconocimientos: peor película, peor secuela o “remake”, peor director (Etan Cohen) y peor actor de reparto (John C. Reilly).

El Razzie al peor actor fue para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “interpretación” de sí mismo en los documentales Death of a Nation y Fahrenheit 11/9.

Trump hizo doblete ya que también ganó el reconocimiento al peor combo en pantalla, que reconoció, irónicamente, tanto al presidente de Estados Unidos como a su ego “perpetuando la mezquindad”.

El peor guion fue para Cincuenta sombras liberadas.

Y los Razzie dieron una de cal y otra de arena a Melissa McCarthy, quien recibió el reconocimiento a la peor actriz por El alma de la fiesta y The Happytime Murders, pero también el premio “redentor” por su sobresaliente papel en Can You Ever Forgive Me?.