Don Johnson, un galán veterano que ha conocido los vaivenes de ser una estrella

Gracias a las remeras color pastel que usaba con blazers de Armani, Don Johnson se convirtió en uno de los iconos de los años ochenta. Y aunque su imagen se la asocia al del carismático James “Sonny” Crockett de Vicio en Miami, su vida poco tiene que ver con ese policía que vivía en un barco y tenía como mascota a un cocodrilo llamado Elvis.

Si bien ninguna serie o película que protagonizó después llegó a tener el éxito de Vicio en Miami, por el que ganó un Globo de Oro, este año protagoniza dos grandes producciones. Eso solo demuestra que no hay nada que le guste más a Hollywood que hacer resurgir a sus estrellas olvidadas.

Johnson junto a Philip Michael Thomas en la serie "Vicio en Miami". Foto: Difusión

Johnson es uno de los protagonistas de la comedia de misterio Entre navajas y secretos, una suerte de homenaje a las novelas de Agatha Christie que dirige Rian Johnson. Allí es parte de un elenco imponente: Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Toni Collette, Daniel Craig y Chris Evans (sí, James Bond y Capitán América en una misma película) y un largo etcétera. Son los miembros de la familia Thrombey, la cual es dirigida con mano firme por el patriarca y exitoso escritor de novelas de misterio, Harlan Thrombey (Christopher Plummer).

Y cuando a la mañana siguiente de cumplir 85 años el escritor aparece muerto, los integrantes del clan son los principales sospechosos del crimen que tendrá que resolver el carismático Benoit Blanc (Craig). La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto donde fue recibida con buenas críticas y ya integra la selecta lista de las posibles candidatas a la temporada de premios que inicia en unos días.

Gracias a Nash Bridges, serie que Johnson protagonizó y produjo entre 1996 y 2001, su camino se cruzó con el de Damon Lindelof, quien era entonces un joven guionista y todavía no había creado sus éxitos: Lost y The Leftovers. Cuando Lindelof estaba buscando elenco para su nueva serie: Watchmen (domingos a las 23.00 en HBO), le escribió a Johnson para que se sumara al proyecto.

Don Johnson en la serie de HBO, "Watchmen". Foto: Difusión

En esta serie, inspirada en la novela gráfica de Alan Moore, Johnson es Judd Crawford, el jefe de policía de Tulsa, una ciudad convulsionada por un grupo de supremasistas que está tramando un plan del que todavía no se conoce demasiado. Su destino ya fue marcado en el primer episodio, aunque los secretos no revelados de este policía son el hilo del que tiene que ir tirando la detective Angela Abar (Regina King).

Johnson, quien en diciembre cumple 70 años y no los aparenta, no tuvo una infancia tranquila. Sus padres se divorciaron cuando tenía 12 años, y a los 16 decidió abandonar el hogar familiar. “Y cuando sales de casa a los 16 años y no tienes un plan y tienes que valerte por ti mismo y atravesar la secundaria... eso construye un carácter fuerte”, le dijo a The Guardian.

Don Johnson durante la presentación de la serie "Watchmen". Foto: Archivo

Entre papeles poco conocidos, su vida privada se convirtió en el centro de atención para los medios. Se casó cinco veces (dos de ellas con Melanie Griffith) y tiene cuatro hijos, la más conocida es Dakota Johnson que también siguió los pasos de sus padres en el mundo de la actuación.

Conoció a Griffith cuando ella tenía 16 y él 22. Johnson estaba filmando The Harrad Experiment, un drama sobre la revolución sexual donde compartía elenco con Tippi Hedren, quien llevaba a su hija, Melanie, al set. Y fue amor a primera vista. Su primer matrimonio duró seis meses; el segundo siete años.

Lleva varios años sobrio, aunque conoció los excesos de las drogas y el alcohol. También se codeó con Donald Trump, fue amigo de Hunter S Thompson, lanzó tres discos como cantante y con Barbra Streisand tuvo un romance y vivió la peor cita de la historia. La anécdota fue cuando ambos viajaron a Atlantic City para ver pelear a Mike Tyson. Se sentaron en primera fila y Streisand salió del espectáculo gritando al quedar manchada con la sangre de Larry Holmes. Pese al incidente grabaron la balada “Till I Loved You”.

También trabajó bajo las órdenes de Robert Rodriguez en Machete y con Quentin Tarantino, quien se ha especializado en hacer resurgir viejas estrellas del cine (como Ryan Murphy hace en televisión), en Django sin cadenas. Fue el sheriff Earl McGraw en la serie Del crepúsculo al amanecer creada por Robert Rodriguez, y el año pasado fue Arthur, el marido de Jane Fonda en la comedia Cuando ellas quieren (donde las protagonistas leen la novela Cincuenta sombras de Grey).

En una reciente entrevista, Johnson dijo estar orgulloso de haber podido superar un personaje tan icónico como el que hizo en Vicio en Miami y no haber quedado encasillado; y basta ver a su torpe personaje en Entre navajas y secretos, y su decidido sheriff en la serie Watchmen, para notar que hay más que una cara bonita y un personaje en la vida de tan carismático actor.