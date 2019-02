Disney lanzó el primer tráiler de "Frozen 2" y revolucionó las redes: miralo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Disney sorprendió al estrenar hoy miércoles el primer avance de Frozen 2, una de sus películas más esperadas de cara al futuro. Y el tráiler, que dura unos dos minutos, es impactante, lo que hizo que tanto el título del film como el nombre de los personajes se posicionara rápidamente entre las tendencias mundiales de Twitter.

No se sabía demasiado de Frozen 2 hasta ahora, más allá de algunas especulaciones, como por ejemplo la posibilidad de incluir una relación homosexual. El flamante tráiler tampoco adelanta demasiado, más bien abre un montón de interrogantes.

Sin diálogo y musicalizado por una composición de corte épico, el avance es pura acción y muestra a Elsa desplegando todos sus helados poderes. Junto con Anna y con Kristoff, se la ve en una aventura que parece tener como fin vencer a un enemigo que, por ahora, permanece oculto.

Hay mucha tensión en los rostros de los personajes, un contexto otoñal que sirve de marco, y una niña de piel morena que no está en la película original, y que despertó el interés del público. ¿Quién es y qué papel jugará en esta nueva aventura animada?

El estreno de "Frozen 2" está previsto para enero de 2020.

Frozen, la primera, es uno de los grandes éxitos de Disney. Conquistó a niños y adultos, además de dos premios Oscar: el de mejor película animada y el de mejor canción original, por "Let It Go". Arrasó en la temporada de premios de 2014 en la categoría de animación, y se convirtió en un suceso de taquilla a nivel mundial. Frozen 2 va por repetir.