Disney estrenó tráiler de la nueva versión de "Mulán", que llegará a los cines en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Disney estrenó hoy un nuevo tráiler de la remake en acción real de Mulán, película que surgió como una animación y que ahora llegará a los cines interpretada por actrices y actores. Su estreno será en marzo de 2020.

La historia de Mulán es una más en el marco de la estrategia de la compañía, de llevar a este nuevo formato a sus clásicos animados, como recientemente sucedió con Aladdín, Dumbo y El Rey León, por mencionar las más nuevas. Y aunque el primer tráiler tuvo que sortear fuertes críticas en China, el nuevo avance llegó y promete una gran adaptación llena de acción y empoderamiento femenino.

La película sigue los pasos de Hua Mulán, la hija mayor de un honrado guerrero, que decide ocupar el lugar de su padre cuando el Emperador de China resuelve que cada familia debe entregar a un hombre para servir en el Ejército Imperial, y así defender al país de los invasores. Mulán adopta el nombre de Hua Jun y se hace pasar por un varón, para enfrentar un camino lleno de obstáculos y de superación.

El elenco está compuesto por Yifei Liu como Mulán, Donnie Yen como el Comandante Tung, Jason Scott Lee como Böri Khan, Yoson An como Chen Honghui, Gong Li como Xianniang y Jet Li como el Emperador. Y dirige Niki Caro, quien estuvo a cargo de Jinete de ballenas, Tierra fría, McFarland: sin límites y Refugio en el zoo, además de la serie de Netflix Anne With an E, recientemente cancelada tras tres temporadas.