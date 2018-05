La directora de "Mujer Maravilla" será premiada en el festival de Cannes

Patty Jenkins, la realizadora detrás del éxito del año pasado, Mujer Maravilla, por cuya secuela se convertirá en la directora con el mayor sueldo de Hollywood, recibirá el premio Women in Motion de 2018 durante el próximo Festival de Cine de Cannes.

El galardón, entregado por el presidente del festival, Pierre Lescure, su director artístico, Thierry Fremaux, y el magnate Francois-Henri Pinault, presidente de la firma de artículos de lujo Kering, que está detrás de la iniciativa Women in Motion, lo recibirá Jenkins el próximo 13 de mayo.



Tráiler de la película Mujer Maravilla

El año pasado, las actrices Robin Wright, Salma Hayek y Diane Kruger estuvieron en el evento, cuando recibió el premio la actriz Isabelle Huppert. Y las protagonistas de Thelma & Louise, Geena Davis y Susan Sarandon, lo habían recibido en la tercera edición de Women in Motion.

Se trata de un reconocimiento al talento de las mujeres delante y detrás de cámara, que en su primera edición fue para la actriz Jane Fonda y la productora Megan Ellison.

Desde la organización de este premio dijeron que Jenkins estaba siendo honrada en reconocimiento a que su trabajo ha permitido un progreso significativo en la lucha por la igualdad de género. Jenkins es la primera directora que dirige una película de DC Comics, y Mujer maravilla fue la primera película de superhéroes con una protagonista femenina desde Elektra, de 2005.



Con Mujer Maravilla, además, Jenkins se convirtió en una de las realizadoras ignoradas este año por la Academia de Hollywood, ya que los analistas esperaban tenerla entre los cinco nominados, cosa que finalmente no sucedió. Claro que Jenkins ya era conocida de antes por su película Monster, asesina en serie, que le valió a la actriz sudafricana Charlize Theron un Oscar a mejor actriz. Además dirigió el primer episodio del drama The Killing y acaba de terminar una serie para el canal TNT, One Day She'll Darken, que se estrenará en Estados Unidos este año.