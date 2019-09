El director Andy Muschietti habla de la segunda parte de su éxito de terror "It"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo primero que sorprende de Andy Muschietti, el director de It,

que se convirtió en la película de terror más vista de la historia, y que además fue uno de los mejores estrenos de 2017, es su altura y simpatía.

El director de 46 años y un metro noventa, nacido en Buenos Aires, recibió en el hermoso hotel Alvear de Recoleta a varios medios para una rueda de prensa en la que participó El País, para hablar de It: capítulo 2, que tendrá su preestreno este miércoles en las salas uruguayas.

Esta continuación se ambienta en 1989, 27 años después del final de la primera parte. Ahora, los miembros del Club de los Perdedores son adultos, que intentan seguir con sus vidas hasta que reciben la llamada de Mike (Isaiah Mustafa), quien les recuerda el pacto que hicieron al final de la primera entrega: si “Eso” regresa, ellos también.

Andy Muschietti dice que es más sencillo trabajar con niños que con adultos. Foto: Difusión

En esta segunda parte, el criterio “era intensificar todo lo malo que ya era Pennywise, hacerlo más manipulador y sembrar una idea de venganza”, dice Muschietti, y agrega que lo más importante fue encontrar un elenco que tuviera una similitud física con los personajes infantiles de la primera parte. “Porque cuando veo una película donde hay dos líneas temporales y los actores no se parecen, me saca de la película”, dice.

Finalmente encontró un plantel lleno de caras conocidas como Jessica Chastain (quien ya había trabajado bajo las órdenes del argentino en Mamá), James McAvoy y Bill Hader. Ellos tenían que “recrear la misma energía” de los niños, y de ahí que la búsqueda de la perfección en el proceso de selección haya sido importante. “La mitad del casting ya lo tenía. A Jessica le mostré la película antes de estrenar la primera parte y se enganchó”. McAvoy se sumó después, al igual que Bill Hader, que “fue indiscutible porque es de los mejores”, señala Muschietti.

Andy Muschietti con Jessica Chastain en una pausa de la grabación. Foto: Difusión

Sí le llevó trabajo encontrar al actor ideal para interpretar a Mike, quien “es como el líder de esta película, y encontré a este tipo que solo había hecho un aviso de Old Spice. Le di la oportunidad a este pibe que no tenía la misma trayectoria que el resto. Y el trabajo que hizo fue increíble”, señala el director.

Y si bien el elenco es importante, Muschietti dice que es más fácil trabajar con niños. “Les hablás del personaje, les contás el arco de la historia y se lanzan a jugar”, dice, mientras que los adultos “van más profundo a todo, se mezclan otras cosas y siempre quieren mejorar todo. En definitiva, es más complicado porque el adulto te mide un poco más, necesita confiar en vos como director, entonces si mostrás debilidades en cuanto al conocimiento de la historia o los personajes, se sienten inseguros y empiezan a dirigirse ellos. Por eso, cada día les contaba dónde estaba el personaje en cada momento”, agrega el realizador.

Andy Muschietti dice que "los actores no se quieren sentir marionetas" Foto: Difusión

Muschietti, quien comenzó en el cine como dibujante de storyboards, antes de su debut como director con Mamá (en 2013), dice que solía apegarse a los dibujos que hacía antes de filmar. “Y era importante que los planos fueran esos, que los actores hicieran lo que estaba dibujado. y había fricciones, porque los actores no se quieren sentir marionetas”, dice.

Y si bien cuenta que todavía llega al set de filmación con sus storyboards, “ahora estoy abierto a cambios. No estoy abierto a cualquier cosa, y si lo que proponen mejora la escena, lo hacemos”.

Entre las sorpresas que tiene It: capítulo 2, es una pequeña escena en la que participa Stephen King, quien le dijo al director que suele ser mufa. Trabajar junto a él y tener su visto bueno tranquilizó al director. “La primera la hice tranquilo porque no estaba. Y con todo el respeto del mundo y todo lo que lo admiro, la adaptación es una creación interna. No está creada por las expectativas del público o del autor”, agrega Muschietti.

—¿En qué momento te diste cuenta que podías ser bueno para asustar a la gente?



—Nunca pensé en eso. Siempre quise asustarme a mí mismo, lo que es imposible. Cuando estaba en la escuela de cine hice un par de cortos con la idea de asustarme, y no lo lográs. Porque el proceso de una película es tan fragmentado, que cuando ves el resultado, no te asustás.

Otro director tentado por los superhéroes

El argentino Andy Muschietti tiene un nuevo proyecto entre manos que lo hará alejarse del universo de monstruos que ha creado con sus primeras películas. Del terror se pasa a los superhéroes, porque se pondrá al frente de la película The Flash de la editorial DC que tendrá a Ezra Miller como protagonista.

“Lo que me cautivó de Flash es el drama humano en él”, le dijo el director a Europa Press. “Los sentimientos y emociones que juegan en el drama del propio Flash. Pero también va a ser divertido. No puedo prometer que haya elementos de terror, pero es una historia bastante humana” agregó.

Por ahora, los detalles sobre la película de The Flash siguen siendo un misterio. Se sabe que Christina Hodson (la libretista de Bumblebee y de la próxima Birds of Prey) se encargará del guion.

Para más adelante, según el sitio IMDB, Muchietti también dirigirá Attack on Titan, película que se basa en el cómic japonés escrito por Hajime Isayama, que se centra en un cazador de monstruos que vive en una ciudad fortificada y busca venganza.