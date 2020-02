Diez preguntas y sus respuestas para estar preparado para la ceremonia de los Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una serie de datos sobre el Oscar. Quiénes votan, cómo se eligen los nominados y ganadores, quienes llegan como favoritos para ganar como mejor actor y actriz, así como las polémicas sobre los olvidados de este año integran la selección de datos sobre los Oscar de este año.

¿Quiénes votan los Oscar?

Los 8.469 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles. Deben ser profesionales del cine, de una de las 17 áreas de la industria (actores, estilistas, diseñadores de vestuario, editores, productores, directores, guionistas, etc.). Los candidatos a integrar la institución deben ser propuestos por al menos dos miembros de la Academia, con la excepción de los nominados al Óscar y ganadores de la estatuilla, que pueden postularse directamente. Hay cuatro uruguayos: los fotógrafos César Charlone, Pedro Luque y Barbara Alvarez y el músico y ganador del premio, Jorge Drexler.

César Charlone y Pedro Luque, dos de los uruguayos que votan en los Oscar. Foto: Archivo

¿Cómo se llega a los nominados?

La mayoría de los nominados son elegidos por los miembros de su área profesional: los actores votan a los actores, los directores a los directores y así sucesivamente. Ciertas categorías, como las de la mejor película en lengua internacional o película animada, son objeto de un comité especial. Por otro lado, todos los miembros de todas las áreas pueden votar para nominar a la mejor película del año.

Sepa cómo se eligen los nominados y ganadores del Oscar. Foto: Archivo

¿Cómo se elige a los ganadores?

Al contrario de lo que ocurre con las nominaciones, todos los integrantes de la Academia pueden votar para elegir a los ganadores, independientemente de su área profesional. En 23 de las 24 categorías, la película o la persona que recoge más votos gana. La categoría a “mejor película” es la excepción. Desde 2009, se rige por un complejo sistema de votación “preferencial”: cada votante debe colocar por orden de preferencia las películas en competencia (nueve este año) pero, a menos que obtenga la mayoría absoluta de entrada, no gana de forma automática la que reúne el mayor número de primeros lugares. Tras cada ronda de votación, la última película de la lista se elimina y los votos que se le habían asignado se reparten entre las películas restantes, de acuerdo con la “preferencia” más alta de la lista. El proceso continúa hasta que una obra supera la barra del 50% de los votos. El resultado de este sistema es que, a menudo, la película que gana es la que acaba en segunda o tercera posición en el mayor número de boletines de ronda.

"Guasón" lidera las nominaciones de este año con 11 candidaturas. Foto: Difusión

¿Quienes son los principales contendientes de esta edición?

Nadie duda que 2019 fue un gran año para el cine pero los Óscar llegan con favoritos claros (y casi incontestables) en muchas categorías y con solo Parasite como potencial sorpresa a una 1917 que tiene todos los boletos para ganar la estatuilla de mejor película. Guasón con 11 nominaciones, parte con ventaja por delante de 1917, The Irishman y Había una vez en Hollywood, todas con 10 candidaturas. Con seis nominaciones están Parasite, Jojo Rabbit, Marriage Story y Mujercitas. Todas ellas, junto con Contra lo imposible, compiten por mejor película.

Parasite, primera película de Corea del Sur nominada al Oscar como mejor película. Foto: Difusión.

¿Cómo llegan?

1917 ha sido la absoluta dominadora desde su triunfo en los Globos de Oro (mejor película dramática)y la historia bélica de Sam Mendes reforzó sus aspiraciones con sus victorias en los Bafta y en los premios del Sindicato de Productores (PGA), que es el mejor trampolín para la categoría reina de los Óscar: en los últimos 10 años, el ganador del PGA a la mejor película se acabó llevando la estatuilla más codiciada de la Academia de Hollywood en ocho ocasiones. Mendes fue el mejor director para los Globos de Oro y el sindicato de directores. Parasite hizo historia al ganar el premio al mejor elenco en las distinciones del Sindicato de Actores (SAG), podría ser la primera película no hablada en inglés en coronarse con el gran reconocimiento de los Óscar. También ganó el premio del Sindicato de Guionistas a mejor guion original.

Sam Mendes tras ganar los Globos de Oro por "1917". Foto: AFP

¿Quienes compiten a mejor director?

Mendes, es el favorito en una categoría que, una vez más, no tiene mujeres nominadas. Compite con Martin Scorsese (”The Irishman”), Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood), Todd Phillips (Guasón) y Bong Joon-ho (Parasite). En la última década, todos los que recibieron el máximo galardón en los premios DGA repitieron como mejor dirección de los Óscar salvo en 2013.

Renee Zellweger ganó el Critic's Choice Award a mejor actriz, por "Judy". Foto: Reuters

¿Y entre los actores?

Joaquin Phoenix y su impresionante Guasón han arrasado en los Globos de Oro, Bafta y SAG para desgracia de un extraordinario Antonio Banderas en Dolor y gloria, por la que obtuvo su primera nominación al Óscar . Renée Zellweger va por segundo Óscar gracias a su aclamado papel de Judy Garland en Judy, y Laura Dern tiene todo para llevarse el Óscar como actriz secundaria por la astuta abogada de Marriage Story. Todo indica que Brad Pitt será el mejor actor secundario por Había una vez en Hollywood.

¿Cuáles fueron las polémicas este año?

No hay mujeres entre los nominados a mejor dirección. Se echa en falta a Greta Gerwig, por su trabajo en Mujercitas o a Lulu Wang, por The Farewell. La categoría una sola vez ha sido ganada por una mujer, Kathryn Bigelow por Vivir al límite en 2009 y solo cinco directoras nominadas en la historia de los premios. Y solo hay una intérprete de color entre los 20 nominados en las categorías de actuación. Es Cynthia Erivo, candidata al Óscar a mejor actriz por su trabajo en Harriet. Si lo gana, se convertiría en la segunda actriz negra en conseguirlo, tras Halle Berry, vencedora en 2002 por Cambio de vida.

Kathryn Bigelow, la única directora en ganar el Oscar a mejor dirección. Foto: Archivo

¿Cómo será la ceremonia?

Será en el Dolby Theater y no tendrá conductor asignado. Igual, la lista de estrellas que entregarán premios es inmensa: Penélope Cruz, Tom Hanks, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Timothée Chalamet, Diane Keaton, Keanu Reeves. La música la aportarán Billie Eilish, que cantará el tema central del nuevo filme de James Bond, “No time to die”; Elton John, que interpretará la canción por la que está nominado, “I’m gonna love me again”, de Rocketman y Cynthia Erivo con su “Stand up”, entre los anunciados. Se podrá ver por La Tele y TNT y en elpais.com.uy habrá un seguimiento minuto a minuto.