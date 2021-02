Día de los Enamorados: seis películas atípicas que podés ver en streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un clásico del periodismo de espectáculos: creer que por ser el Día de los Enamorados, les van a venir unas ganas enormes de ver cine románticas. Capaz que es verdad y todos estamos con la sensibilidad a flor de piel y, se sabe, no hay nada mejor para esos momentos, en todo casos, que una buena película. Así quedarse en casa sigue siendo un plan barato, cómodo y en tiempos de burbuja, sanitariamente aprobado. Y no está tan mal poner en el streaming alguna cosa que no sea una serie.

Están las de siempre con la que ya lloramos todos, así que esta lista que humildemente aportamos va por otro lado. Son románticas, aunque a veces lo disimulen o, porque esas cosas pasan, no tienen el final feliz al que nos han acostumbrado. Son, en todo caso, una invitación a descubrirlas porque, se sabe, no hay nada más aventurero que una cita romántica.

"La La Land"

Él quiere ser un música de jazz serio, tener su propio boliche y sus propias reglas. Ella es una actriz en ascenso que se cruza con oportunidades de esas a las que no se puede decir que no. Se cruzan y pasan de la tirria inicial a estar juntos y a quererse. Pero pasa en la vida, y pasa en las películas, las cosas no están dadas para que sigan juntos. Él es Ryan Gosling y ella Emma Stone y Damian Chazelle los muestra en una Los Angeles y en un musical que abreva de una tradición para construir una nueva. Y tiene un final feliz: las historias de amor no se miden por cómo terminan sino por lo que nos hicieron vivir. El gesto cómplice de despedida entre ellos nos enseña eso. (Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo)

"Supercool"

Sí, Supercool no es como la primera opción para un noche de San Valentín, pero, como dijimos por ahí esta no es la lista tradicional. Bajo la apariencia de una película al estilo Porky’s (un grupo de adolescentes dispuestos a todo para conseguir novia en una noche de fiesta), Judd Apatow, saca una conclusión irrefutable: no hay mejor historia de amor (platónico) que la camaradería de un amigo en la adolescencia. Acá esos compinches son Michael Cera y Jonah Hill a los que le pasa de todo y terminan conquistando a sus chicas pero también mirándose con la tristeza de quien despide a un gran amor. Van a hacerse adultos y eso mata cualquier romance. (Netflix)

"Viaje a Italia"

A medida que se terminaba su matrimonio con Ingrid Bergman, Roberto Rossellini filmó con ella este Viaje a Italia que no es otra cosa que la crisis de un matrimonio. Bergman interpreta a una esposa que llega con su marido (George Sanders) a Sicilia para vender una propiedad familiar. Lo que sigue es una serie de disputas y resentimientos mientras ella recorre las bellezas y las reliquias locales y empieza a descubrirse distinta. Él está masculinamente emperrado. El rescate de dos amantes que murieron abrazados en Pompeya y una intervención mística darían una nueva oportunidad a la pareja. Es considerada, por muchos, la primera película moderna del cine. (QubitTV)

"Loco y estúpido amor"

Es una comedia clásica de Hollywood de ahora y aunque ya se ha visto está bueno recordarlo. Steve Carell intenta sobrellevar la separación de su esposa (Julianne Moore) mientras un muchacho bien parecido (Gosling, otra vez) le da lecciones de seducción. Hay un giro divertido y toda la película es un canto al amor, a estar enamorado y a las cosas que uno hace en su nombre. La dirigen Glenn Ficarra y John Requa y es ideal para pasar el rato. (HBO y en NSNow de Nuevo Siglo)

"Call me by your name"

Otra historia de amor juvenil entre Elio (Timothee Chamelet), un adolescente americano que vive con sus padres en la Lombarda. Ahí llega Oliver (Armie Hammer), un estudiante de intercambio que viene a trabajar con su padre. En un paisaje así de afortunado y entre libros y charlas intelectuales empieza un descubrimiento mutuo de esos que el padre le explica perfecto en un sentido discurso. La desazón llorona de Elio al final es un remate magistral. Dirige Luca Guadagnino con guion de James Ivory, quien ganó un Oscar. (En Netflix y para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo)

"Llámame por tu nombre". Foto: difusión

"Antes del atardecer"

Años después de su primer encuentro (en Antes del amanecer) Jesse (Ethan Hawke) y Celine (Julie Delpy) vuelven a verse en una París que recorren a lo largo de una tarde. Ella faltó a la cita que se habían prometido, él se casó y es un escritor que, justo, escribió sobre aquel primer encuentro. Al estilo Eric Rohmer charlan, se ríen y van descubriendo que, capaz, sí nacieron el uno para el otro. Al final ella le canta una canción bastante directa y le hace una imitación de Nina Simone que hace que Jesse, previsiblamente, pierda el avión que pasa. Toda la saga, dirigida por Richard Linklater, es una maravillosa película romántica. (HBO y en NSNow de Nuevo Siglo)