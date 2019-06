Dev Patel, el chico de "¿Quién quiere ser millonario?" sigue creciendo

Kathryn Shattuck - The New york times

Una historia real que llega a la cartelera

El 26 de noviembre de 2008, Dev Patel tenía 18 años y estaba en la cúspide del estrellato con ¿Quién quiere ser millonario? cuando encendió un televisor en su casa de Londres. Y allí, en la desbordante metrópolis india de Mumbai, donde Patel había rodado la película un año antes, “estaban estos adolescentes con mochilas y AK-47 con una especie de mirada muerta en sus ojos matando, simplemente matando a personas sin sentido”, recordó . “Fue muy angustiante verlo, y eso fue solo el comienzo. Hubo ataques en toda la ciudad y el sitio en el Taj duró tres días. Me sacudió hasta lo más profundo “. Una década más tarde, Patel, de 28 años, protagoniza y debuta como productor ejecutivo en Hotel Mumbai, la recreación de Anthony Maras del ataque en el Taj Mahal Palace Hotel, donde miembros del grupo militante Lashkar-e- Taiba mató a 31 invitados y trabajadores. Patel interpreta a Arjun, un camarero sikh que asume el horror de llevar a los rehenes a la seguridad. La película está en cartel en Uruguay desde el jueves.

—Hotel Mumbai es una película dura. ¿Estaba eso ahí cuando el director Anthony Maras te acercó el proyecto?



—Sí, realmente quería ser parte de contar esta historia una vez que entendí que esto no iba a ser un Duro de matar y que él no quería evitar la brutalidad. Iba a ser inquebrantable, pero no iba a ser esta gran película de acción donde tienes a los héroes de Hollywood que entran y salvan el día. Iba a ser algo contado desde el corazón, y los personajes realmente serían impulsados ​​por un temor genuino por sus vidas. Pensé: “Ok, así sí me gusta”.

—Su personaje, Arjun, es un amalgama de varios miembros del personal del hotel. ¿Por qué decidiste hacerlo sikh?



—El guión era tan poderoso que me dejó sin aliento. Pero el papel que me ofrecían realmente no tenía nada que decir. Era completamente reactivo, que creo que es como mucha gente habría estado en esa situación. Pero pensé que podríamos ser más potentes. Leí este artículo después del ataque del 11-S acerca de que los taxistas sikh de Nueva York fueron atacados y golpeados por motivos raciales. Y lo que me impresionó fue la insensibilidad cultural, la ingenuidad de quiénes eran y en qué creían. Era interesante abordar algunos de estos estereotipos no cultivados.

—Sos británico pero volvés a la India repetidamente a filmar. ¿Cómo te aseguras de que tus representaciones sean culturalmente correctas?



—Una vez que decidí convertir a este personaje en un joven Sikh, fui a Mumbai durante un mes a visitar algunas comunidades Sikh y realmente se me metiió la la cultura bajo la piel. Mi primera película, ¿Quién quiere ser millonario?, realmente me expuso a Mumbai, una ciudad que nunca antes había experimentado. Me dejó sin aliento. Al final de esa película, tenemos esta secuencia de baile que (el director) Danny Boyle incluyó, que fue una especie de oda a la ciudad y su cultura y al escapismo de Bollywood. Y cerramos parte de la estación de trenes durante tres sesiones a una hora ridícula en la mañana. Pero aún así, recuerdo que me sorprendió la cantidad de gente que estaba allí: estaba llena de humanidad y de vida, y fue muy emocionante ir allí, aunque era un bailarín horrible.

—¿Qué tan estresante fue el rodaje de Hotel Mumbai?



—Me da cosa insistir en lo difícil que fue para mí porque sueno a actor malcriado. Por supuesto que fue desgarrador. El peso de la situación, porque se basa en hechos reales, lo hizo mucho más intenso. Y Anthony empleó algunas grandes técnicas. Puso estos parlantes alrededor de cada uno de los sets, y presionó un botón que tenía en su teléfono con disparos y explosiones de granadas, incluso después de decir “corten”. Nadie se reía: estábamos tensos. Y cuando llegabas a casa te dabas cuenta de que tus manos estaban pegajosas y que habías pasado 12 horas en este tipo de energía.

Dev Patel en la película Hotel Mumbai: el atentado. Foto: Difusión

—En una terrible coincidencia, esta película se estrenó tras los ataques terroristas de Nueva Zelanda.



—Es devastador, y la pregunta que la gente se hace es: ¿por qué haces una película como esta? Pensé mucho en ello, y creo que vivimos en una época en la que, debido a las redes sociales y la tecnología y cómo recibimos las noticias, las cosas son tan fugaces. Con solo oprimir un botón o deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, pasamos a la próxima noticia. En cierto modo, nos hemos vuelto insensibles a esta violencia. Una película como esta puede proporcionar una sacudida tan necesaria a la audiencia como para comenzar a tener una discusión real sobre lo que está sucediendo y lo que podemos hacer para detener esto.

Jeremy Irons junto a Dev Patel en "El hombre que conocía el infinito". Foto: Difusión

—A continuación, vamos a verte en David Copperfield. ¿Cúal de ellos?



—Al ser un estudiante que abandonó la universidad, recibí una llamada de mi agente: “Armando Iannucci quiere conocerlo para hablar sobre David Copperfield”. Yo quedé como: “¿El mago? ¿en serio? Supongo que podría reunirme con él y usar una camiseta negra y unos pantalones y, no sé, hacer desaparecer un elefante”. Es el mundo de Dickens, pero Armando es afilado y muy, muy divertido, y en realidad de alguna manera lo hizo sentir muy relevante.

—Entre Copperfield y Sir Gawain en Green Knight de David Lowery, tu carrera se ha convertido en un territorio prodigioso. ¿Cómo decides qué hacer?



—Tiene que sentirse como un reto. Sé que suena tan cliché, pero es la verdad. Con Green Knight, había leído el guión, y lo que era tan atractivo era que no podía cuantificar lo que me hacía sentir, pero me hizo sentir mucho, y me aterrorizaba un poco. Luego recibí esa increíble llamada después de haber conocido a David (Lowery) que me quería como protagonista. Y después de esa emoción inicial, solo estás muerto de miedo, ahora tengo que hacerlo. Eso es lo que me pasa con todo. Es el entusiasmo, la curiosidad y la emoción, seguidas por el miedo y ¿cómo diablos voy a superar esto?

Dev Patel en el set de filmación de la película David Copperfield. Foto: Difusión

—Como si precisaras más presión, dentro de poco harás tu debut como director.



—Tengo una película llamada Monkey Man que, con suerte, voy a dirigir este año. Es una versión muy moderna de una mitología hindú muy antigua de la que mi abuelo me contó historias, y en particular un dios llamado Hanuman, que es una especie de mitad hombre, mitad mono, ambientado en una India más moderna. Es como una novela gráfica que cobra vida. Y eso es realmente emocionante también.

— Y un gran emprendimiento.



—(se ríe) Es un ataque al corazón en las alas.