Después de renunciar a conducir los Oscar, Kevin Hart tiene un nuevo proyecto

Este año Kevin Hart iba a ser el conductor de los Premios Oscar, y tras una serie de tuits homófobos que había escrito hace varios años y resurgieron tras conocerse la noticia, decidió bajarse de ese rol. Y ya no importó si el comediante quería conducir la ceremonia desde hace tiempo: dijo no y se mantuvo firme. Así, y a poco más de un mes para la gala 91 de los Oscar, los premios se entregarán sin tener un conductor designado, un hecho que no sucedía desde hacía varias décadas.

Pero Hart no se detiene. Ya comenzó la producción de la secuela de la exitosa Jumanji: en la jungla, que ya mostró su primer poster; volverá a prestar su voz al malvado conejo Snowball en la continuación de La vida secreta de tus mascotas, y volverá a trabajar bajo las órdenes de Tim Story en la tercera parte de Ride Along, donde compartirá elenco con Ice Cube y Tika Sumpter.

Tráiler de la película "Escuela nocturna", lo último de Kevin Hart y Tiffany Haddish

Y ahora se conoció que el comediante será el protagonista de Monopoly, la película basada en el popular juego de los hermanos Parker, y en cuyo guion ya están trabajando Vineet Dewan y Andrew Niccol (guionista y director con buenos títulos a cuestas, como Gattaca y Simone).

Por lo poco que se sabe del proyecto, todavía no tiene director ni nadie más en el elenco. La película se centrará en un chico que vive en la modesta Baltic Avenue del juego, que está en la búsqueda para lograr amasar una inmensa fortuna, como sucede en el juego de mesa.