Después de "Un nuevo universo", habrá otras dos películas animadas de Spider-Man

El estudio Sony, que tiene pendiente el próximo estreno de la película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, planea ya otras dos entregas animadas basadas en el personaje arácnido, informó esta semana The Hollywood Reporter.

Joaquim Dos Santos, conocido por su trabajo en la serie de animación Avatar: The Last Airbender, será el encargado de dirigir la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo; mientras que Lauren Montgomery, que codirigió la cinta de animación Batman: Year One, dirigirá otro film animado centrado en personajes femeninos, como son Spider-Gwen o Spider-Woman.

Amy Pascal será la productora de estos proyectos, para los que se espera la intervención de los cineastas Phil Lord y Chris Miller, los cerebros detrás del denominado Spider-Verse.

Tras esta decidida apuesta de Sony se encuentra el gran éxito de "Venom", la película sobre el célebre enemigo de Spider-Man, que ha recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo

RELACIONADAS Un superhéroe tirando a distinto By Fernan Cisnero Un superhéroe tirando a distinto Crítica de "Venom", un superhéroe tirando a distinto

Spider-Man: Un nuevo universo llegará a los cines del mundo en diciembre, y deja el protagonismo en manos de Miles Morales, un nuevo hombre araña hijo de una puertorriqueña y un afroamericano.