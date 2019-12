De "Despacito" a "Narcos"; los 10 hitos latinos de la década

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda década del siglo XXI estuvo marcada por fenómenos en la cultura pop impulsados por artistas latinos, que en la música, la televisión, el cine, la moda y hasta la gastronomía, hicieron historia en los años entre 2010 y 2020.



Estos son diez hitos culturales protagonizados por latinos.

LA MÚSICA EN ESPAÑOL es MUNDIAL

La explosión de la música urbana en español a nivel mundial comenzó en 2010, cuando Don Omar hizo la versión en español de la canción Vem Dançar Kuduro con Lucenzo, un artista francés de origen portugués. Danza Kuduro, una fusión del reguetón y el kuduro de Angola, estuvo por semanas en las listas de las canciones más populares en una treintena de países de América y Europa, y sirvió de precursora para lo que se ha convertido en la canción más exitosa de la historia.

LA LOCURA CON "DESPACITO".

El 12 de enero de 2017 Luis Fonsi subió a su cuenta en YouTube un video que cambiaría la vida de muchos. Grabado en San Juan, Puerto Rico, bajo la dirección de Carlos Pérez, el cantante puertorriqueño y su compatriota Daddy Yankee aparecían con el mar, las calles y un bar de la capital boricua cantando su canción “Despacito”. A pocas semanas del tercer aniversario de ese día, “Despacito” tenía 6.500 millones de visualizaciones en la red, el único video en alcanzar esa cifra. La locura desatada por la canción, con versiones en salsa, en banda y en varios idiomas, incluyendo el mandarín, además de centenares de versiones en las redes sociales, le abrió el apetito al público internacional por la música urbana en español, lo que ha sido aprovechado por artistas como J Balvin y Maluma, entre otros.

CARDI B. HACE HISTORIA.

En 2015, una neoyorquina de padre dominicano se convirtió en la participante más popular de la serie del canal de cable Love & Hip Hop: New York. Con el nombre artístico de Cardi B., Belcalis Marlenis Almánzar había llegado a revolucionar la industria discográfica con sus canciones. Cardi B. era al final del 2019 la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría Mejor álbum de rap. Su canción Bodak Yellow es la primera cantada por una rappera en llegar al primer lugar de las canciones más populares en Estados Unidos en dos décadas.

“JANE THE VIRGIN" y LO LATINO.

La televisión en inglés recibió una buena sazón. Tres producciones latinas dejaron una huella profunda en la década de los 2010. Jane The Virgin, la versión en inglés de la telenovela venezolana Juana la virgen se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en octubre de 2014. La serie lanzó la carrera de Gina Rodríguez y le abrió las puertas de Estados Unidos al actor mexicano Jaime Camil. Además, convenció a las televisoras de que historias enfocadas en familias latinas podían tener éxito en el público general.

La conquista de NETFLIX.

El español le cayó muy bien a Netflix, que logró éxito entre los críticos y el público internacional con su serie bilingüe Narcos y, en la misma plataforma de streaming, la producción española La casa de papel se convirtió en la más vista en todo el planeta, entre las que no son en inglés.

Narcos: México

SOFÍA y el INGLÉS imperfecto.

A pesar de su acento, o quizá gracias a él, la colombiana Sofía Vergara se convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense gracias a su personaje de Gloria en la comedia Modern Family. La actriz y empresaria colombiana ganó 42,5 millones de dólares en la temporada 2017-2018.

Sofía Vergara.

LIN-MANUEL MIRANDA.

Con su obra de teatro musical Hamilton, que cuenta a ritmo de rap, la vida de Alexander Hamilton, uno de los próceres estadounidenses, el artista neoyorquino de padres puertorriqueños Lin-Manuel Miranda rompió récords en Broadway, ventas de discos de teatro musical y se convirtió en uno de los compositores y actores más codiciados de Hollywood. Miranda fue además uno de los líderes de la mobilización de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos para ayudar a las víctimas del huracán María, que azotó a la "isla del encanto" en septiembre de 2017. Y este año, además, estuvo en la nueva Mary Poppins.

JOSÉ ANDRÉS y LA GASTRONOMÍA

En 2012 y en 2018, la revista Time incluyó al chef español en su lista de las 100 personalidades más influyentes del año. La primera vez, fue uno de los múltiples reconocimientos a sus aportes a la gastronomía internacional. Sin embargo, la segunda fue por su increíble labor con su organización World Central Kitchen, que en los días posteriores al paso de María por Puerto Rico sirvió miles de comidas a los damnificados. Su labor también le valió, entre muchos otros reconocimientos, el premio al Humanitario del año en 2018 de la prestigiosa James Beard Foundation, que reconoce a los que se destacan en las artes culinarias.

EL ÓSCAR TIENE ACENTO MEXICANO.

Entre 2013 y 2019, cinco de los Óscar en la categoría de mejor director quedaron en manos de mexicanos. El primero fue Alfonso Cuarón con Gravedad. En 2014 y 2015 le siguió Alejandro González Iñárritu con Birdman y The Revenant. En 2017, le tocó el turno a Guillermo del Toro con La forma del agua. Cuarón repitió este año con Roma.

Alfonso Cuarón y las actrices de su película Roma.

Argentina en Hollywood.

La argentina Victoria Alonso ha sido productora o productora ejecutiva de las cintas de Marvel Iron Man, Captain America, Thor, Guardians of The Galaxy, Ant Man, Black Panther, Spider-Man y The Avengers, incluyendo Avengers: Endgame, la película más vista de la historia. Tengo un cerebro que está constantemente buscado soluciones, y tiene la capacidad de entender mucho de tecnología, lo que me hace que si bien no tengo que hacerlo, puedo supervisarlo”, le dijo este año Alonso a El País.