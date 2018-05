El desorbitante salario de Daniel Craig para volver a ser James Bond

Aunque el primero fue Sean Connery (entre 1962 y 1967) y también lo encarnaron actores como Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan, para las últimas generaciones el agente 007 tiene la cara de Daniel Craig, por lo que no podía esperarse a nadie más para interpretarlo en la próxima película sobre James Bond, Bond 25, que estrena en 2019.

Pero aunque parece lo obvio, el regreso del actor a la saga, costó. Hasta agosto de 2017 se seguía especulando quién sería el nuevo Bond, teniendo cuenta que en 2015 el actor parecía haber colgado el traje al decir que "antes de volver se cortaría las muñecas". Pero esa expresión poco feliz se fue por agua abajo, y el año pasado el actor enterró hasta la especulación que hablaba de una posible Jane Bond al confirmar su regreso.

O fue porque descansó, una de las escusas que dio en ese momento por contradecirse, o fue porque, lo que se sabe ahora, los millones lo conquistaron.

El actor británico cobrará 25 millones de dólares por la próxima entrega de las aventuras del agente 007, informó Variety en un reportaje sobre los intérpretes con los mayores sueldos en la industria.

¿Quiénes le siguen?

La publicación revela que Dwayne Johnson ganará 22 millones de dólares por la película de acción Red Notice, que incluye un bono de un millón por promover la película en sus redes sociales.

Dwayne Joynson. Foto: archivo El País

Esa es la misma cantidad que cobró Vin Diesel por aparecer en Rápidos y furiosos 8, la octava entrega de la saga que él mismo creó en el año 2001 junto a actores como Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster.

En la barrera de los 20 millones de dólares también aparece Anne Hathaway por Barbie, que estrenará en 2020.

Esa cifra, detalla la publicación, era habitual entre las mayores estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks y Jim Carrey, en la década de 1990. Por entonces, además, cobraban una serie de extras en función de las ganancias de sus películas.

Hoy día, el poder de atracción de los nombres propios ha disminuido y son únicamente unos pocos quienes pueden aspirar a seguir cobrando esas cantidades en una época donde los efectos visuales y los repartos corales son la norma habitual en las grandes producciones de la industria.

En el caso de Robert Downey Jr., el actor, convertido en pieza central del universo de películas de Marvel, ingresó un cheque de 10 millones de dólares por aparecer apenas 15 minutos como Iron Man en Spider man: de regreso a casa.

Otros intérpretes acceden a recortar su salario por aparecer en obras de pedigrí artístico, como es el caso de Leonardo DiCaprio, que cobrará 10 millones de dólares por Once Upon a Time in Hollywood, lo nuevo de Quentin Tarantino.

En los últimos meses, Jennifer Lawrence se llevó 15 millones de dólares con su thriller Operación Red Sparrow, mientras que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ganaron 10 millones de dólares cada uno por Jurassic World: reino caído, que estrena el 21 de junio.