"Descendientes 3", "Donnie Darko" y "En la hierba alta", recomendaciones en streaming

Los hijos de los villanos de Disney tienen su última aventura

Mal, Evie, Carlos y Jay viven felices en el reino de Auradon y continúan con su intención de rescatar a los restantes chicos que viven en la Isla de los Perdidos, donde fueron confinados los villanos de Disney. Aunque es Mal (Dove Cameron) quien quiere cerrar la barrera para siempre, para que el mal no vuelva a acechar al pacífico reino. Con la ayuda de sus amigos, y algunos antiguos enemigos, Mal tendrá que enfrentarse a una princesa que se convirtió en villana y ahora acecha el reino. Con mucha música y pasos de baile, llegarán al feliz desenlace.

Ficha Descendientes 3 Director Kenny Ortega Dónde HBOGo y NSNOW de Nuevo Siglo Con Cameron Boyce, Dove Cameron, Booboo Stewart y Sofía Carson

Pesadillas y alucinaciones de un joven que apenas escapó de la muerte

Donnie (Jake Gyllenhaal) es un chico como los demás, tímido y sensible aunque con una gran inteligencia e imaginación. Su vida cambia, y mucho, después de escapar de milagro de la muerte cuando el motor de un avión cae sobre su dormitorio. Luego de ese infortunio, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca antes lo hubiera hecho. Esas alucinaciones lo llevarán a descubrir un mundo increíble que lo rodea y hasta ese momento no sabía que existía. La película fue nominada a los Spirit Awards a mejor película, guion y actor.

Ficha Donnie Darko Director Richard Kelly Dónde En el Básico de NSNOW de NUevo Siglo Con Jake Gyllenhaal, Jena Malone y Mary McDonnell

Los miedos que se encuentran al acecho en el pastizal

El camino es aburrido, una ruta solitaria en medio de pastizales que se extienden por kilómetros. En esa ruta que parece no llevar a ningún lado hay dos hermanos en un auto. Cuando deciden hacer una parada, escuchan gritos de un niño desde allí cerca y deciden ir en su auxilio. Allí comienzan los problemas, ya que el campo no tiene ninguna lógica. Poco a poco comienzan a descubrir que ellos no son los únicos que se han quedado allí atrapados, y el misterio sigue profundizándose al encontrar un asteroide, otras víctimas y un peligro al acecho.