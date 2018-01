Las denuncias que amenazan a una carrera

Nueve puntos para entender las acusaciones al director No son buenos tiempos para Woody Allen. En simultáneo con la ola de denuncias de abuso sexual a varios hombres poderosos, volvieron a surgir las acusaciones de ese calibre que su hija Dylan Farrow realizara en 1992 contra Allen en medio de una agria batalla legal con Mia Farrow por la custodia de sus hijos. Dylan, que tiene 32 años, salió esta semana a ratificar sus dichos, después de acusar en diciembre a la campaña #metoo de no incluir a Allen entre los abusadores. Desde entonces, varias actrices y actores que trabajaron con el director han asegurado que, de haberlo sabido, nunca hubieran actuado en sus películas y algunos incluso donaron el dinero de sus salarios. Aquí va un resumen de lo que se sabe que pasó y de las consecuencias que ha tenido este caso.



¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Mia Farrow y Woody Allen nunca se casaron pero vivieron como pareja entre 1980 y 1992. Farrow -hija del director John Farrow y la actriz Maureen O’Sullivan- había estado casada con Frank Sinatra y el pianista André Previn. Allen -uno de los más grandes comediantes y directores de cine estadounidenses- venía de una relación con Diane Keaton entre 1973 y 1980, en la que la actriz fue protagonista y musa del director, rol que durante la siguiente década ocuparía Farrow. Allen no tenía hijos y ella, seis de su relación con Previn (tres adoptados): Matthew, Sascha, Fletcher, Soon Yi, Lark Song y Daisy. La pareja tuvo un hijo biológico (Satchel, que cambió su nombre a Ronan) y adoptó dos, Moses y Dylan. Allen se casó con Soon Yi Previn en 1997 y adoptaron dos hijos, Bechet y Manzie. Dylan Farrow, quien acusa Allen de haber abusado cuando tenía siete años, actualmente tiene 32 años, está casada y tiene una hija de 16 meses.



¿Cuándo empezaron las acusaciones de abuso? En enero de 1992, Farrow descubrió fotos de Soon Yi desnuda que Allen reconoció haberlas tomado el día anterior además de confesar que tenía relaciones sexuales con la hija de Farrow desde hacía dos semanas; Allen tenía 57 años y Soon Yi, 22. La pareja, sin embargo, siguió con el rodaje de Maridos y esposas que, precisamente, hablaba sobre el divorcio de un matrimonio. En agosto, de ese año, una niñera dijo haber visto a Allen con la cabeza apoyada en la falda de Dylan quien luego testificaría que Allen le tocó sus “partes íntimas”. Otros adultos ratificaron ser testigos de esas situaciones. Farrow nunca fue a la policía a denunciar el hecho.



¿Qué dijo la Justicia? Entre el 19 de marzo y el 4 de mayo de 1993, Allen y Farrow tuvieron una batalla legal por la custodia de Ronan, Dylan y Moses, que Allen reclamaba para sí. Los forenses convocados por la corte, no encontraron evidencia de abuso contra Dylan y señalaron que su testimonio podría haber sido inducido por su madre. El juez Elliot Wilk no halló evidencia de eso pero le negó la custodia a Allen y no autorizó ningún régimen de visitas. El procurador general no dio lugar a investigar las acusaciones de abuso y el Departamento de Servicios Sociales de Nueva York no encontró evidencia que sostuviera el caso. El caso ya prescribió.



¿Qué pasó con la carrera de Farrow y Allen después de eso? La filmografía de la actriz desde la década de 1990 se ha limitado a participaciones en series o películas de televisión. Su papel más destacado en el cine, fue en Be Kind Rewind de Michel Gondry. Allen siguió con su rutina de una película por año, estuvo siete veces nominados al Oscar, ganando uno por el guión de Medianoche en París. Antes de los últimos acontecimientos, su última película, La rueda de la maravilla, podría tener aspiraciones a algún premio, principalmente para su protagonista, Kate Winslet. Eso ahora parece difícil.



¿Cómo resurgió el caso? En 2014, Dylan Farrow publicó una carta en el blog del periodista del New York Times, Nicholas Kristof, ratificando el abuso de su padre y algunas de las situaciones que se expusieron en la batalla por su custodia. Moses rechazó los dichos de su hermana y aseguró que no hubo nada incorrecto entre ella y Allen. Ronan, por su parte, respaldó los dichos de Dylan, quien en diciembre de 2017 publicó en Los Angeles Times una carta abierta criticando al movimiento Time’s Up, surgido tras las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey, entre otros. Dylan se quejaba de una doble moral que condenaba a unos y perdonaba a Allen.



¿Qué ha dicho Dylan Farrow recientemente? “Quiero mostrar mi rostro y contar mi historia”, dijo Dylan en una entrevista para el programa CBS This morning que detalló cómo su padre la llevó al ático en la casa de campo de su madre en Connecticut, le pidió que se tumbara sobre su estómago y jugara con un tren de juguete de su hermano. “Se sentó detrás de mí, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí... Como la niña de siete años que era, hubiera dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije. Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos”. Rechazó haber sido adoctrinada por su madre para atacar a Allen en medio de la agria disputa legal.



¿Qué respondió Woody Allen? El director ha rechazado hablar del tema pero esta semana hizo un descargo. “Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años”, dijo Allen en un comunicado. Asegura que la familia Farrow se está aprovechando de la oportunidad creada por el movimiento “Time’s Up” para volver a sacar a la luz la acusación. Estas acusaciones fueron investigadas “a fondo por la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven y el Centro de Bienestar Infantil del Estado de Nueva York” y ambas instituciones “concluyeron de forma independiente que no se había producido ningún abuso sexual. En su lugar, descubrieron que probablemente una niña vulnerable había sido aleccionada por su enojada madre para contar esa historia durante una ruptura polémica”, algo de lo que fue testigo Moses según asegura Allen. Intentaba “convencerla de que su padre era un peligroso depredador sexual y por desgracia, estoy seguro de que Dylan cree de verdad lo que dice”.



¿Qué actores han expresado su rechazo al director? Ayer, el británico Colin Firth, que actuó en Magia a la luz de la luna en 2014 dijo que no volvería a trabajar con Allen. Se unió así a Mira Sorvino, Rachel Brosnahan, Greta Gerwig, Rebecca Hall y Timothée Chalamet, quienes han dicho estar arrepentidos de haber trabajado con Allen. Hall y Chalamet, que están en la última película de Allen , A rainy day in New York, han prometido que donarán su salario a organizaciones benéficas.