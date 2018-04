Lo que podemos decir (y lo que no) sobre “Avengers: Infinity War”

Bajo el clamor de cientos de fanáticos rebotando dentro del Auditorio Ibirapuera, un edificio que forma parte del pulmón verde de la ciudad de San Pablo, se hizo la presentación en América Latina de un avance de Avengers: Infinity War. El País estuvo ahí.

La nueva película de Marvel es su producción más ambiciosa a la fecha. Reúne a las principales figuras de la saga que el estudio y Disney iniciaron con Iron Man en 2008, y su trama se desencadena de los hechos interconectados de gran parte de esas historias.

Detalles Sinópsis oficial de "Avengers: Infinity War" Como parte de un recorrido cinematográfico sin precedentes de diez años, de creación y expansión del Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers: Infinity War trae a la pantalla la mayor confrontación de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes aliados deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que él destruya el universo.

Quien dejó en claro la magnitud de la producción fue Chris Pratt, actor estadounidense que debutó el universo de Marvel con Guardianes de la Galaxia, y quien estuvo en San Pablo como el rostro superheróico elegido para promocionar la nueva película de los Vengadores.

Con los celulares cerrados herméticamente en bolsas para evitar todo tipo de filtración, un público de casi 800 espectadores (que incluyó a fanáticos y periodistas de América Latina) presenció, entre gritos, 20 minutos del film.

Antes de la llegada de Pratt y el material a San Pablo, los directores de Avengers: Infinity War, los hermanos Joe y Anthony Russo, pidieron a través de un comunicado que durante la promoción internacional de la película no se revelara ningún detalle que pueda considerarse un adelanto de su historia. "Todos los involucrados con esta película han trabajado realmente duro durante los últimos dos años y han mantenido un nivel de confidencialidad muy alto", escribieron los cineastas. “Sólo unas cuantas personas conocen el contenido total de la película”.

De manera de honrar el pedido de los directores pero también contemplar el interés crecientes de los fanáticos por Avengers: Infinity War, las siguientes son algunas estipulaciones en torno a las escenas de la película exhibidas en el Auditorio Ibirapuera en la noche del martes.

Lo que no se puede mencionar:

​

Los actores, personajes, situaciones y detalles generales de la trama exhibidos en los 20 minutos exclusivos de la película.

Lo que sí podemos decir:

​

El avance permitió detectar cinco líneas que estarán presente en Avengers: Infinity War.

1 Rostros viejos y nuevos, juntos al fin

Así como lo adelantaron los avances, gran parte del atractivo de Avengers: Infinity War será ver cómo interactúan diferentes personajes de Marvel que, hasta ahora, no han cruzado sus caminos. Superhéroes expertos, secundarios y principiantes harán alianzas para detener a Thanos, el principal antagonista, según lo que se pudo ver.

2 El humor, el verdadero protagonista

Pese a que los hermanos Russo prometieron que Avengers: Infinity War será una de las películas más trágicas en la historia de Marvel (y que es probable que algún personaje no salga con vida), eso no quiere decir que el estudio abandone su frecuente tono humorístico, que se hizo presente de forma constante en el avance presentado en Brasil.

3 El peso de "Capitán América: Guerra Civil"

Avengers: Infinity War ha sido presentada como una resolución de varios de los conflictos que se vieron en los 10 años de películas de Marvel, pero el enfrentamiento que Iron Man (Robert Downey Jr.) y el Capitán América (Chris Evans) mantuvieron en la anterior película de los Russo parece tener un rol clave en la nueva aventura.

4 Rápido, ¡no hay tiempo!

Con decenas de personajes involucrados en la trama, y no solo del lado de los buenos, el guion a cargo de Stephen McFeely y Christopher Markis tiene la difícil tarea de presentar a cada uno de los héroes y villanos, al igual que sus conflictos. Para eso, tanto los diálogos como la acción vista en el adelanto se mueven a un ritmo veloz y casi sin lugar para un respiro.

5 El cameo infaltable

El icónico historietista Stan Lee hace una nueva aparición en una producción basada en una historieta de Marvel, una tradición que ha mantenido desde que actuó en la película para televisión, The Trial of the Incredible Hulk (El juicio del Increíble Hulk). No podía ser de otra forma.

"Avengers: Infinity War" se estrena en Uruguay el jueves 26 de abril. Ya comenzó la preventa de entradas.