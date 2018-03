DC contrata otra mujer para sus superhéroes y más novedades del espectáculo

DC ficha a otra directora para sus superhéroes

Ava DuVernay dirigirá "New Gods"

La cineasta Ava DuVernay adaptará los cómic de New Gods, en una película que formará parte del ambicioso proyecto del estudio Warner Bros para llevar al cine las historias de DC Comics.



DuVernay está muy cerca de firmar el acuerdo para ser la realizadora de este proyecto basado en New Gods, cuyo primer volumen lo firmó Jack Kirby en 1971, según informó el medio especializado Deadline.



La historia se centran en un grupo heterogéneo de dioses que viven en dos planetas diferentes: New Genesis, que es un paraíso idílico; y su opuesto Apokolips, que es un infierno y la tierra del mal.