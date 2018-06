“Que Darth Vader fuera el padre de Luke, me pareció oro en polvo”

Dave Itzkoff, The New York Times

Las películas de Star Wars se conocen por sus alienígenas exóticos, robots sofisticados, tecnología de punta y estaciones de batalla del tamaño de planetas. Que algunas de esas películas también tengan cierta humanidad se debe en parte a Lawrence Kasdan, el guionista y cineasta que George Lucas reclutó para escribir El imperio contraataca” (1980), la primera secuela de La guerra de las galaxias, 1977), y con quien Lucas escribió la continuación: “Star Wars: Return of the Jedi” (1983). En esas películas, Kasdan, ahora de 69 años, ayudó a que algunos de los momentos más perdurables de la saga cobraran vida, entre ellos el descubrimiento fatídico de Luke Skywalker, cuando se entera de que Darth Vader es su padre.



Kasdan, quien también escribió Cazadores del arca perdida (1981) y dirigió sus propios guiones para Cuerpos ardientes (1981), Reencuentro (1983) y otros filmes, tomó la decisión deliberada de alejarse de Star Wars durante muchos años. No obstante, lo trajeron de regreso para trabajar en “Star Wars: El despertar de la fuerza” (2015), escrita con J.J. Abrams, la cual le dio un nuevo brío a la serie después de una década de inactividad. Ahora, Kasdan y su hijo Jonathan son los guionistas de Solo: una historia de Star Wars una nueva película en la que se cuenta la historia de Han Solo.



Hace poco le pedí a Kasdan que me diera un recorrido por su carrera. En su oficina de Beverly Hills, con ayuda de Jonathan Kasdan a su lado y Harrison Ford por teléfono, habló en detalle acerca de la comedia romántica que le permitió trabajar en Cazadores del arca perdida, los altibajos de su obra en Star Wars y sus sentimientos encontrados acerca de la franquicia.

Cazadores del arca perdida

La primera aventura del temerario arqueólogo Indiana Jones tampoco se hizo sino hasta 1981, pero fue otro pilar muy importante en su carrera].

¿El revólver o la espada? La respuesta en este clip de "Cazadores del arca perdida"

KASDAN: Steven (Spielberg) me dijo: “Le mostré a George (Lucas) ¿Mi nido o el tuyo? (un guión que Kasdan escribió en 1977) y le encanta cómo hablan: esa es la sensación que queremos: diálogos de la década de 1930”. Tuvimos una reunión; estaban Steven, [los productores] Frank Marshall y Howard Kazanjian, y yo. George hizo algo que jamás vi que repitiera. Dijo: “Aceptemos trabajar en este proyecto. Quizá es un momento histórico”. Se levantó de su escritorio. Todos caminamos al centro —Howard, Frank y yo— y nos estrechamos las manos.

El imperio contraataca

Esta primera secuela de La guerra de las galaxias fue, por fin, el primer guion producido de Kasdan —un crédito compartido con Leigh Brackett— en su lanzamiento en 1980

Vea (en inglés) ese momento de "El imperio contraataca" que todos recuerdan

KASDAN: Me desconecté de todo y escribí durante seis meses, y regresé con el primer borrador de Cazadores. George lo puso en su escritorio y dijo: “Vamos a almorzar”. En el almuerzo me comentó: “Tengo muchos problemas con El imperio contraataca. No tenemos guion”. (La guionista original) fue Leigh Brackett, quien había escrito Al borde del abismo (1946) y toda la ciencia ficción de la década de 1930, pero a George no le gustó lo que hizo. Después murió. Él me preguntó: “¿Te gustaría escribirla?”. Le respondí: “¿No quieres leer mi guion primero?”. Me dijo: “Ah, sí… voy a leerlo esta noche y, si no me gusta, voy a llamarte mañana y retirar esta oferta”. Me llamó el siguiente día y me dijo: “Sigamos adelante”.

Cuando George me incluyó en el proyecto, él sabía cuál era la historia. Si hubiera dicho: “Quiero que crees la segunda película de La guerra de las galaxias”, le habría dicho: “Espera, haz una pausa”. Pero me dijo: “Te voy a decir qué haremos… tú escríbela (pero) ¿Sabes?, Darth Vader es el padre de Luke”. Yo pensé: “Muy bien, eso es oro en polvo. Es mucho más interesante de lo que creí”.

Otro elemento atractivo de El imperio contraataca para Kasdan fue la oportunidad de escribir el personaje de Han Solo.

Han Solo y la princesa Leia, una relación en la que Kasdan tuvo que ver

KASDAN: Había visto (La guerra de las galaxias), desde luego. Me había impactado exactamente cómo lo hizo con todos los demás, pero lo que de verdad me convenció fue Harrison Ford. Mis héroes eran Steve McQueen y los Siete Magníficos y los Siete Samurái. Él encarnaba ese espíritu. Mientras que todos los demás han pasado toda su vida diciendo: “Ojalá hubiera tenido el valor para hacer tal o cual cosa”. En cambio, él nunca lo piensa. Aunque se equivoque, avanza. Jamás se detiene para preguntarse: “¿Qué estoy arriesgando?”. Eso me atrajo en 1977 y eso me atrae ahora.

En una de las escenas más famosas la princesa Leia le dice a Solo: “Te amo”, y él responde: “Lo sé”. Sin embargo, esa respuesta no estaba en el guion: Ford se lo sugirió en el plató al director Irvin Kershner.

KASDAN: No la escribí. Me tomó mucho tiempo siquiera aceptarla. Eso sucede mucho. A veces cambian las escenas para mejorarlas mucho. En ese momento, me molesté. Ahora espero que me den el crédito [se ríe].



HARRISON FORD: Ah, eso es ridículo. Aún está enojado. No estaba tan enojado como George. Pero después pude compartir la responsabilidad con Kershner. No puedo disculparme. Aún creo que era una mejor frase.

El despertar de la fuerza

Al preparar la nueva propuesta de “Star Wars” en casi una década, a Lucas y Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, les pareció vital que Kasdan regresara a la franquicia. Kasdan no pensó lo mismo.

Vea el tráiler de "Star Wars: el despertar de la fuerza", otra creación de Kasdan

KASDAN: Al final de 2012, Kathy dijo: “Queremos hacer más películas de Star Wars. ¿Podrías venir y hablar con nosotros al respecto?”. Le dije: “La verdad no quiero”. Fue por respeto a Kathy y a George que fui. Les dije: “Siento que esto ya lo hice”. Me dijeron: “Queremos hacer una película sobre Han”. Eso me convenció. Eso fue lo único que podía convencerme. Ya habían contratado a Michael Arndt para escribir el Episodio VII. También querían consultarme al respecto. Estábamos en una habitación en un hotel en Santa Mónica, tan solo intentando averiguar cómo debía ser el Episodio VII, y Michael estaba teniendo problemas al igual que nosotros. Después se volvió más intenso, porque J.J. (Abrams) se involucró en el proyecto, así que yo, J.J. y Michael junto con un grupo de ejecutivos de Lucasfilm dijimos: “Bueno ¿qué podría pasar después?”. Esa no es manera de escribir algo, y continuó así durante meses.

Una vez más, la oportunidad de volver a Solo —no más viejo, sino más sabio— resultó irresistible.

KASDAN: Habían pasado 30 años desde que vimos a Han. Todos habíamos cumplido 30 años más de vida, y lo que aprendes es que cometes los mismos errores una y otra vez. Había envejecido, pero mi personalidad no había cambiado, y no creo que Han hubiera cambiado. Pero ¿qué aprendes, de una manera u otra? ¿Qué te enseña la vida? ¿Cómo tu experiencia te hace una persona más interesante? ¿Al igual que todos tus arrepentimientos, y todas tus decepciones? Esa fue la base de Han.

FORD: Para mí, ese fue el valor máximo y el placer de interpretar ese personaje. Me encantó el hecho de que resulta ser una continuación razonable del personaje, pero reconociendo la realidad de que han pasado 30 años. Los chicos siempre serán así. De eso no hay duda.