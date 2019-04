Daniel Craig está preparado para su última vez como 007 y se enfrentará a Rami Malek

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rubio, menos alto que sus predecesores y de aspecto más rudo, Daniel Craig parecía en un principio lejos de la imagen del legendario James Bond, pero ahora, que se dispone a protagonizar su quinto y último 007, cuenta con un respeto ganado a pulso.

En esta 25ª entrega de la serie, que se estrena en abril de 2020 y que sigue sin título oficial según anunciaron ayer sus productores en un acto promocional desde Jamaica, Craig estará acompañado por la actriz cubano-española Ana de Armas y se enfrentará a un villano encarnado por el estadounidense Rami Malek, ganador del Oscar por su intepretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

El actor británico de 51 años dará así vida por última vez al seductor espía tras ganarse un reconocimiento que incluso llevó al veterano Roger Moore, uno de los célebres intérpretes del agente con licencia para matar, a decir que Craig es "el mejor" de los 007.

Cuando en 2005 fue elegido para suceder al fino, moreno y ultraelegante Pierce Brosnan como sexta encarnación del personaje creado en la década de1950 por el escritor inglés Ian Fleming, este musculoso rubio de ojos azules y 1,78 m de estatura, entonces poco conocido del gran público, recibió duras críticas.

Pero tras cuatro películas -Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Operación Skyfall (2012) y Spectre (2015)- la mayoría de fans y críticos coinciden en que enriqueció al personaje, dotándolo de una mezcla de rudeza y vulnerabilidad emocional.

“Lo hice lo mejor que he podido”, dijo el propio Craig hace algún tiempo a la revista Esquire, antes de anunciar que su próxima película como Bond sería la última. “Lo que quiero es pasar a otra cosa”, dijo.

Muestra de la importancia que ha tomado, Craig apareció en 2018 junto a los productores de la cinta para anunciar que este 25º James Bond no estaría finalmente dirigido por el veterano cineasta británico Danny Boyle, debido a “diferencias artísticas”, sino por Cary Fukunaga.

Craig no se tomó nunca a la ligera este papel, que temía que impactara demasiado en su vida personal. “Era consciente de la pérdida de vida privada que iba a implicar, y me he mantenido lo más discreto que he podido”, confesó.

De hecho, su vida privada se mantiene relativamente en secreto. La prensa le atribuyó aventuras efímeras con la top model Kate Moss y con la actriz Sienna Miller antes de que se casara en segundas nupcias, en una ceremonia superprivada, con la actriz Rachel Weisz en 2011, con quien tuvo un hijo en 2018.

Craig nació el 2 de marzo de 1968 en Chester, en el noroeste de Inglaterra, pero pasó parte de su infancia en Liverpool. Su padre, empleado en la marina mercante y luego gerente de un pub, y su madre, profesora de arte, se divorciaron cuando él era niño.

Empezó a actuar en obras escolares con seis años y continuó durante su educación secundaria, antes de entrar a los 16 años en el National Youth Theatre de Londres.

Alternaba entonces sus trabajos de actor con empleos de camarero para sobrevivir y, tras varios intentos, logró ingresar en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama, donde se diplomó en 1991. Un año después se casaba con la actriz escocesa Fiona Loudon, con quien tuvo una hija antes de separarse.

Entre otros papeles ha interpretado al escritor francés Saint-Exupéry en Saint-Ex (1997) y al amante del pintor Francis Bacon en El amor es el demonio (1998). Actuó con Tom Hanks en Camino a la perdición (2002) de Sam Mendes y Angelina Jolie en Lara Croft: Tomb Raider (2001). También estuvo en Munich de Steven Spielberg.

Más dado a salir en vaqueros y camiseta para beber cervezas que a tomar Martinis vestido de smoking, una vez confesó: "Yo no soy James Bond". "No soy especialmente valiente, y no tengo la cabeza particularmente fría".

"El día que pueda entrar en un pub y alguien diga 'mira, ahí está Daniel Craig', y luego me deje tranquilo, será genial", agregó. Pero antes, tendrá aún que ponerse en la piel del famoso espía para esta nueva entrega cuyo estreno está previsto en abril de 2020.