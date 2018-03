"La forma del agua" de Guillermo del Toro es la mejor película del año

La 90º edición de los Oscar culminó su ceremonia en el Teatro Dolby de Los Angeles, con La forma del agua del cineasta mexicano Guillermo del Toro como Mejor película.

Debido al 90º aniversario de los galardones, la ceremonia inició con un montaje de los invitados bajo un filtro en blanco y negro que imitó a las primeras transmisiones de los Premios Oscar.

Durante su monólogo de apertura, el conductor y comediante Jimmy Kimmel habló sobre las diferentes temáticas que han estado en boca de todos en Hollywood durante los últimos meses.

Kimmel, quien repitió su tarea como anfitrión por segundo año, optó por un tono bastante serio para el arranque de la ceremonia.

El conductor se refirió a la falta de igualdad para el trabajo de las mujeres en Hollywood, al igual que la ola de denuncias de acoso sexual que surgieron desde que el New York Times publicó una investigación sobre el productor Harvey Weinstein.

La ceremonia entregó el primer gran galardón de la noche a Sam Rockwell como Mejor actor de Reparto por su labor en "Tres anuncios por un crimen".

El segundo premio en el rubro de la actuación se lo llevó Allison Janney, quien ganó como Mejor actriz de reparto. Por su papel en I, Tonya, la actriz era otro de los artistas favoritos para ganar en la noche.

El ganador a Mejor actor fue, como se esperaba, el inglés Gary Oldman, quien en Las horas más oscuras interpreta a Winston Churchill.

Lo mismo sucedió en la categoría a Mejor actriz, en el que se premió a la actuación de Frances McDormand por su protagónico en Tres anuncios por un crimen.

Los 90º Oscar fueron una buena noche para el cine latinoamericano. El mexicano Guillermo del Toro se convirtió en el cuarto cineasta mexicano en granar un premio Oscar a Mejor director.

Con Una mujer fantástica, en tanto, Chile logró hacer historia al ganar su primer premio Oscar a Mejor película de habla no inglesa. El director Sebastián Lelio subió acompañado de su protagonista, Daniela Vega, la primera mujer trans en formar parte de la conducción de la ceremonia.

Otra victoria con toque latino fue la de Coco, la última producción de los estudios Pixar que ganó Mejor película animada y Mejor canción original ("Remember Me"). En Coco se narra la aventura de un niño músico que busca a uno de sus antepasados en el Mundo de los Muertos.

Dunkerque, la película bélica de Christopher Nolan, se coronó en la ceremonia como la más premiada con tres victorias en los premios técnicos: Mejor edición de sonido, mezcla de sonido y edición

Los siguientes premios de la noche estuvieron repartidos entre Las horas más oscuras (Mejor maquillaje y peinado); El hilo fantasma (Mejor diseño de vestuario), La forma del agua (Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora), Blade Runner 2049 (Mejores efectos visuales y Mejor fotografía) Icarus (Mejor documental).

Otros ganadores fueron Dear Basketball (Mejor cortometraje animado); Heaven is a Traffic Jam on the 405 (Mejor corto documental) y The Silent Child (Mejor corto de ficción).



Las nominadas a Mejor película

El Oscar a la mejor película se decidirá entre La forma del agua, 3 anuncios por un crimen, Lady Bird, ¡Huye!, The Post: los oscuros secretos del pentágono, Llámame por tu nombre, Dunkerque, El hilo fantasma y Las horas más oscuras.