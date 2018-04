Cuatro películas malditas del cine

Qué cantidad de dolores de cabeza que le está dando al realizador Terry Gilliam (director de Brazil, Doce Monos y ex Monty Python) su película, basada libremente en la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote.

Si bien Gilliam después de 20 años logró filmarla (es protagonizada por Jonathan Pryce y Adam Driver), el productor Paulo Branco, demandó tener los derechos de distribución y exhibición, paralizando cualquier intento de proyectarla. Y el caso llegará a la justicia el próximo 15 de junio, cuando se decida la suerte de esta película que presentó hoy su primer adelanto.

Trailer de la película The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam

La película de Gilliam no es la única que podría considerarse una película maldita, ya que varios realizadores de peso y prestigio también quedaron con buenas intenciones de hacer cine, pero sin película. Aquí va un repaso de otras películas malditas de Hollywood.



1 "Napoleón" de Stanley Kubrick

Ayer se celebraron los 50 años del estreno de 2001: odisea del espacio. Y si bien Kubrick fue un gran realizador con varios éxitos, hay un proyecto que el director de El resplandor, Espartaco y Barry Lyndon, jamás pudo concretar: Napoleón.

En 1968, Kubrick había elegido a Jack Nicholson para el protagónico, había llegado encontrado los extras suficientes para las escenas de batalla (iban a ser unos 50.000 hombres), se había empapado en la vida del emperador francés y hasta había encontrado un lente especial para las filmaciones exteriores de día y noche. Al final el proyecto no llegó a buen puerto con el estudio MGM, y eso que 2001 fue un éxito de taquilla. Cuando en 1971 se estrenaron tres películas sobre Napoleón (y las tres fueron un fracaso), Kubrick decidió abandonar el proyecto, cambió de estudio y se fue a Warner para hacer La naranja mecánica.



2 "El Quijote" de Orson Welles

Ya consagrado gracias a El Ciudadano Kane, Orson Welles comenzó a rodar Don Quixote en 1955 en México, España e Italia y se dice que meses antes de su muerte continuaba hablando del proyecto maldito. Welles filmó cada vez que pudo esta historia en la que Don Quijote dejaba el siglo XVI para viajar al mundo moderno, y aunque la película fue mutando a lo largo de los años, quedan 91 kilómetros de celuloide. Con ese material, el director Jess Franco hizo, en 1992, una versión restaurada, Don Quijote de Orson Welles.



3 "The Day The Clown Cried" de Jerry Lewis

En 1972, Jerry Lewis filmó una historia sobre el holocausto. Una película titulada The Day The Clown Cried ("El día que el payaso lloró"), en la que encarnaba a un payaso preso en un campo de exterminio por burlarse de Adolf Hitler, que alegraba el camino de los niños judíos a las cámaras de gas. Lewis filmó y protagonizó la película, que no llegó a exhibirse por pedido del propio realizador. Aunque algunos amigos del actor vieron un montaje de la película.



En 2013 en el Festival de Cannes, Lewis protagonizó una rueda de prensa que terminó abrúptamente cuando que le preguntaron por The Day The Clown Cried. Dejó su sonrisa, cambió su tono y dijo: “No me gusta hablar de ella, y espero que se quede allí, en el baúl: era mala. La escribí, la dirigí y era mala, porque perdí la magia. Y espero que nadie la recupere. El artista debe tener la posibilidad de tomar esas decisiones".

Hace tres años Los Ángeles Times anunció que la película (una copia, ya que el negativo está desaparecido) fue donada a la Biblioteca del Congreso. Poco después The New York Post confirmó que el destino era el Library’s Packard Campus for Audio Visual Conservation, que se encuentra en Virginia. Allí tienen la única copia de la película que esperará, por orden de Lewis, hasta junio de 2024 para poder proyectarla.