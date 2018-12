Los cuatro estrenos de la semana en cines locales

Además del documental del brasileño Felipe Nepomuceno sobre el escritor uruguayo Eduardo Galeano que irá en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, llegan tres películas más para renovar la cartelera de cines locales.

Tráiler de la película "Eduardo Galeano Vagamundo"

Dan Fogelman, guionista de la premiada serie This is Us, escribe y dirige el drama La vida misma que se centra en una historia de amor que atraviesa varias generaciones, entre Nueva York y España. Oscar Isaac y Olivia Wilde son Will y Mary, quienes comienzan una historia de amor donde una tragedia conectará la vida de varias personas.

Tráiler de la película "La vida misma"

Ana y Bruno es una película animada dirigida por el mexicano Carlos Carrera (el de El crimen del padre Amaro) que se centra en la joven Ana, una niña que buscará a su padre, con la ayuda de seres fantásticos, para poder rescatar a su madre de un hospital psiquiátrico.

Tráiler de la película animada "Ana y Bruno"

La actriz Jennifer Garner regresa al género de acción con Matar o morir. La dirección queda a cargo de Pierre Morel, un realizador con buen pulso para la acción como lo demuestran sus anteriores películas: Búsqueda implacable y Gunman: el objetivo. En Matar o morir, Garner interpreta a una mujer que pierde a su esposo e hija en un atentado y busca venganza contra los responsables y el sistema que los dejó libres.