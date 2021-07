Crónica: tapabocas, mucho pop y "Black Widow" definieron la vuelta de los cines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volver a una sala de cine es como reencontrarse con un viejo amigo. Por más de que el aforo sea reducido, haya que usar tapabocas y tomar distancia, el clima es el de siempre. Siguen las luces tenues y continúa el público que habla a los susurros y hasta se anima a sacar alguna selfie disimulada. Todavía suenan los mismos clásicos de Maroon 5 y Ed Sheeran, y continúa el dulce aroma del pop que se mezcla con el desinfectante de las alfombras rojas.



Para el momento en que la pantalla se enciende y se exhibe el clásico pedido de apagar los celulares, a uno se le dibuja una pequeña sonrisa por debajo del tapabocas. Para cuando le llega el turno al mensaje más esperado — “Ahora a no bajar los brazos, ¡Disfrute la película!”, escrito con letras blancas sobre un fondo rojo—, la sonrisa es completa. Luego de tantos meses de espera, el jueves le llegó un nuevo triunfo a la monotonía de la nueva normalidad: las salas de cine volvieron al ruedo y ya queda claro que no hay protocolo sanitario que modifique la experiencia.



“En la televisión y en Netflix ves películas, pero no ves cine. En tu casa te rodea la cotidianidad, pero en la sala no. Es un mundo diferente y por eso siempre se mantiene”, le dice Daniel, el primer espectador de esta vuelta, a El País. Son las 15.48 del jueves y el hombre llegó a Grupocine Ejido para ver Black Widow, uno de los platos fuertes de esta semana. Ya le tomaron la temperatura corporal y, con tono calmo, admite que no es seguidor de las historias de Marvel. “He recibido una buena crítica, y como tenía ganas de venir al cine y era temprano, no lo dudé”, dice mientras se ríe, y agrega que está esperando el fin de semana para ver 12 monos en Cinemateca.



Los cines reabrieron el jueves. Foto: Marcelo Bonjour.

Mientras habla con El País, el hall de Grupocine comienza a recibir público para la función de las 16.00. Una madre busca en su celular las entradas digitales mientras su hijo pequeño corretea frente al mostrador del pop y bebidas; en tanto, dos adolescentes esperan su combo de pop y refresco grande. “Cuando nos enteramos que volvía, sacamos entrada de una”, dice Aída, fanática de las sagas de Marvel. La gente sigue llegando y se les toma la temperatura en la puerta, pero el clima es bastante silencioso.



Todo lo contrario se vive en Movie Montevideo. Ahora son las 20.25 y el hall del complejo tiene, al menos, unas 50 personas haciendo fila para retirar su combo de pop y refresco. Al igual que en Grupocine se escucha una canción de Maroon 5, pero en esta ocasión la música es apenas perceptible. El diálogo entre los pequeños grupos de espectadores se impone a la voz de Adam Levine, y acá nadie disimula cuando quiere tomarse una selfie.



Hay bastante movimiento y no es una sorpresa, porque cuando lleguen las 21.00 habrá tres funciones de Black Widow en las pantallas de Movie. Todas empiezan con unos minutos de diferencia y la oferta es variada: 2D subtitulada, 4D subtitulada y 2D en español.



Mientras la gente retira el pop, tres parejas busca sus entradas en los puestos de venta automáticos. También están los que prefieren el método clásico y se acercan a la boletería. Eso sí, todos están listos para reencontrase con la pantalla grande. “Teníamos tremendas ganas de volver al cine para ver Black Widow”, dice Sofía, quien llegó al cine con su novio, y ya sacó entradas por adelantado para asegurarse un lugar en el estreno de Rápidos y Furiosos 9.



Se escucha "Bye, Bye", de Agustín Casanova, justo cuando empieza el movimiento. El público hace fila para la función en 2D subtitulada de la película protagonizada por Scarlett Johansson y un móvil de Telemundo captura el momento. El procedimiento es el mismo que cuando se ingresa al shopping: primero se toma la temperatura corporal y luego se dispara un poco de alcohol en gel desde un pulverizador trasparente.

El público, en su mayoría adolescentes y jóvenes, va directo a la sala. La distancia se mantiene y uno se encuentra con la misma imagen de Grupocine: luces tenues, gente hablando a los susurros y música pop que suena por los parlantes. Apenas se inicia la proyección y aparece un mensaje de Movie, uno lo confirma nuevamente: las salas de cine están de regreso y el público deseaba retomar la experiencia de ver una película en la pantalla grande.