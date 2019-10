Crítica: "Porno para principiantes", comedia disparatada con tres actores que se destacan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porno para principiantes es una bizarra comedia sobre los motivos que llevaron a dos amigos a hacer una porno, los ribetes de esa aventura y cierta perspectiva del presente.

Víctor (Piroyansky haciendo de Piroyansky, o sea, muy bien), en la Montevideo de los ochenta, está a punto de ver frustrados sus sueños de cineasta por cuestiones propias de la adultez, cuando aparece la oportunidad de su vida: dirigir una película... una película porno. Entre los prejuicios, la mafia y el triángulo amoroso, el director Carlos Ameglio va construyendo esta disparatada historia que en el fondo es un homenaje a un momento, un cine, una cultura.

El tinte nostálgico está y los muchos guiños cinéfilos también —de La novia de Frankestein a Wim Wenders—, pero lo que prima es un humor disparatado que se sostiene por lo que rinde el elenco y por cómo están construidos los personajes.

Piroyansky, Nicolás Furtado como el compinche incondicional en esta aventura cinéfila, y Daniel Araoz como el villano, son lo mejor de una historia que incluye un par de giros inesperados pero que encuentra en los detalles (las miradas, los movimientos, las frases cortas) sus mayores espacios de potencialidad.

Los uruguayos y los argentinos podemos ser muy parecidos o muy diferentes, y Porno para principiantes funciona como medidor para esa diferencia. Porque donde la crítica argentina encontró, en términos generales, una película previsible, no muy arriesgada e incluso falta de gracia, esta periodista que no es, precisamente, de risa fácil, encontró una comedia que es, por lo menos, bastante efectiva. Piroyansky le dijo a La Diaria que la película de Ameglio tiene un humor más uruguayo que argentino, un poco por cómo reaccionaron los públicos en las premieres rioplatenses, y algo de razón hay en el planteo. Sexo no hay, en Porno... pero si le gusta el absurdo, las risas están aseguradas.