Crítica de "Maligno": un breve giro a una idea que suena familiar

La idea es interesante: una madre comienza a sospechar que su hijo tiene algo raro, siniestro se podría decir. No es la clásica historia de la posesión demoníaca que se puede encontrar en El Exorcista o El conjuro 2. Esta historia tiene un giro un tanto forzado que hay que creerse para que lo que se ve, tenga sentido: un asesino en serie que rapta y mutila a mujeres (al mejor estilo Buffalo Bill de El silencio de los inocentes) es abatido por la policía al momento exacto que nace un niño, a varios kilómetros de distancia.

Ese niño que en apariencia no mataría ni a una mosca, es el maligno del título. El muchacho demuestra una gran inteligencia desde que es un bebé, llegando a ser educado en una escuela para chicos superdotados. Aunque de a poco hay una personalidad, dañina que habla en húngaro entre sueños, que comienza a surgir. Y no hay nada bueno en eso.

Tráiler de la película "Maligno"

La historia de Jeff Buhler, guionista con carrera en el género del terror (la semana próxima se estrena Cementerio maldito, que escribió), queda a medio camino entre una historia de suspenso con todos los clichés del género y el policial. Nada termina de convencer. Tampoco la dirección de Nicholas McCarthy es efectiva, presentando las mejores escenas en el adelanto.

FICHa Maligno [**] Director Nicholas McCarthy Guion Jeff Buhler Con Taylor Schilling y Jackson Robert Scott Título original: The Prodigy

Duración: 92 minutos

Sí se destacan Taylor Schilling (Piper en Orange is the new black), quien comienza despreocupada y va desmejorándose a medida que comienza a sospechar de su hijo: y el joven Jackson Robert Scott, (Georgie en It), quien demuestra que tiene capacidad para interpretar este género donde debe tener cara de niño bueno y de asesino al mismo tiempo.

Una historia demasiado rebuscada y un peor giro final no logran darle identidad a esta película.