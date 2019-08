Las cosas que Disney tiene preparadas para seguir conquistando el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Disney tiene tanto para ofrecer, que la Comic-Con le quedó chica. Por eso decidió crear su propia convención, la bienal D23, realizada en Anaheim (Los Angeles), la sede histórica de Disney, para dar a conocer las novedades de las franquicias de sus empresas. Porque si hay un conglomerado que defina lo que hoy es el entretenimiento, ese es Disney que actualmente posee los estudios de animación Pixar, Marvel y el universo Star Wars, además de sus propios proyectos en animación y películas.

Series de televisión, películas de superhéroes, versiones con actores reales de sus clásicos animados, parques de atracciones y novedades de su servicio de streaming, son algunas de las novedades que dejó esta edición de la D23.

Star Wars

Aquel universo “muy, muy lejano” que creó George Lucas en 1977 continúa expandiéndose y no tiene intenciones de detenerse. Además de nuevas películas de Star Wars a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, responsables de Game of Thrones, llegará The Mandalorian. Esa serie de Jon Favreau para Disney+ se centra en un universo sombrío de cazarrecompensas y se ubicará temporalmente después de El regreso del Jedi. Además, se confirmó que hay dos producciones más en desarrollo.

Keri Russel como Zorri Bliss en Star Wars: The Rise of Skywalker

Una de las noticias fue la confirmación del regreso de Ewan McGregor a Star Wars. Lo hará con una serie para Disney+ donde volverá a ser el maestro jedi Obi-Wan Kenobi. También se anunció una serie de espionaje inspirada en la película Rogue One, que tendrá a Diego Luna y Alan Tudyk como protagonistas.

Animación

Los estudios Pixar presentaron los dos títulos a estrenar el año próximo: Onward (que tendrá las voces de Tom Holland y Chris Pratt) y Soul (con voces de Jamie Foxx y Tina Fey). Onward, que se estrenará en marzo, se ubica en un mundo donde unicornios, hadas y duendes viven en armonía; y Soul, con estreno en junio, será dirigida por el dos veces ganador del Oscar Pete Docter (por Up e Intensamente), se ambienta en Nueva York y se centra en un profesor de música que toca jazz en sus ratos libres.

Elsa, Anna y Christoph tendrás nuevas aventuras en "Frozen 2". Foto: Disney

Por su parte, los estudios de animación de Disney presentaron sus novedades, además de Frozen 2 a estrenar en noviembre. La actriz Evan Rachel Wood (Westworld) se suma al elenco como la Reina Iduna (madre de Elsa y Anna), y Sterling K. Brown (Pantera Negra), voz de Destin Mattias, un teniente que lidera una tropa de soldados que han estado perdidos en un bosque encantado.

El año próximo llegará Raya and the last dragon que contará la historia de la joven del título que busca ese último dragón, que traerá unión al mundo. Awkawafina y Cassie Steele le pondrán las voces a esta animación a estrenar en noviembre.

Películas

Junto a la primera imagen de la película Cruella, la remake de 101 dálmatas ahora con actores reales y Emma Stone como la villana que llegará a los cines en mayo de 2021, se mostraron nuevos adelantos de Maléfica: Dueña del Mal y Mulan.

Emma Stone como Cruella de Vil en la película "Cruella". Foto: Difusión

También se anunció que Jungle Cruise (una atracción en Magic Kingdom) se convertirá en película. Dwayne Johnson y Emily Blunt serán los protagonistas de esta aventura que dirigirá el catalán Jaume Collet-Serra y se estrenará en junio de 2020.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en la D23. Foto: AFP

Marvel

Buena parte del público que llegó hasta Anaheim, fue por el Universo de Marvel, y no se fueron decepcionados. En la D23 se presentaron los primeros segundos de Viuda negra, la película que protagoniza Scarlett Johansson (la actriz mejor paga de Hollywood) junto a David Harbour, Rachel Weisz y Florenca Pugh. También el elenco completo de The Eternals (se anunció que Kit Harington se suma a Marvel) estuvo para ser ovacionado. Además, en la convención se confirmó que la secuela de Pantera negra volverá a ser dirigida por Ryan Coogler y llevará a los cines en mayo de 2020.

Angelina Jolie, miembro de The Eternals con presencia en la D23. Foto: AFP

Disney+

Mucha de la información que se brindó en la D23 tenía que ver con Disney+, la plataforma que se inaugura en noviembre en Estados Unidos (aunque para verlo en Uruguay habrá que esperar un par de años, como se había anunciado).

The Falcon y Winter Soldier ´posando para la cámara en la D23. Foto: AFP

El servicio de streaming tiene planeados muchas series y películas. Además de las confirmadas (Wandavision, Loki, Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier) se le sumaron She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight en la oferta de Marvel.

Así se verá el servicio Disney+ cuando esté en funcionamiento. Foto: AFP

Y Disney+ tiene mucho para ofrecer por fuera de los superhéroes. Llegarán: Monsters at Work, High School Musical: The Musical - The Series, Lizzie McGuire, Mupptes Now, una película animada de Phinneas y Ferb y hasta una serie documental narrada por Jeff Goldblum. Y en tiempos de maratón de series, los responsables de Disney+ anunciaron que las series sumarán un episodio por semana, para evitar empacharse de tanto entretenimiento.



Los parques

Además de películas, series y animación, Disney ha cosechado fama de ser el centro del entretenimiento gracias a sus distintos parques temáticos que se encuentran en distintas partes del mundo; y para los próximos años se anunciaron nuevas atracciones, también en la D23. Será en Epcot Center donde se realizarán los mayores cambios. Allí abrirá una nueva atracción de Star Wars, se agregará otra donde los Guardianes de la Galaxia enseñarán sobre el espacio y el universo de Xandar junto a montañas rusas y otras atracciones. También abrirá un espacio inspirado en la película Moana que se llamará “Journey of Water”.

Oscar Isaac y Keri Russell, dos del universo Star Wars en la D23. Foto: AFP

A los parques ubicados en California y París también llegará el Campus de los Avengers, donde los participantes podrán jugar a ser uno de los superhéroes en una historia que abarcará varias ciudades del mundo, y donde se podrá replicar la épica batalla final de Avengers: Endgame. Habrá que esperar hasta el año próximo para poder subirse a esas atracciones en California, y un año más para hacerlo en las afueras de París.

También en los parques Disney de California abrirá el Pym Test Kitchen, una atracción donde la tecnología de Hank Pym permitirá agrandar y achicar diferentes alimentos.