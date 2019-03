Conozca las seis películas que se estrenan hoy en los cines locales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana la cartelera se renueva con dos remakes, dos dramas, una de terror y una comedia.

Una de las remakes es Dumbo, el elefante de orejas grandes vuelve al cine, ahora con actores reales y de la mano de Tim Burton. Colin Farrell, Danny de Vito, Eva Green y Michael Keaton protagonizan esta nueva versión del clásico animado de Disney.

Tráiler de la película "Dumbo"

La otra remake es Los papeles de Aspern, basada en la novela de Henry James, ahora tiene a Jonathan Rhyn Meyers y Vanessa Redgrave como los protagonistas de este drama histórico. La historia se centra en Morton Vint (Rhyn Meyers), un editor obsesionado con el poeta romántico Jeffrey Aspern y su corta vida. En un viaje a Venecia intentará encontrar algunas cartas que el poeta escribió a su amante, la ahora anciana Juliana Bordereau, que interpreta Vanessa Redgrave.

Tráiler de la película "Los papeles de Aspern"

La de terror es Maligno. Se trata de una historia centrada en un niño de ocho años que es la reencarnación de un asesino en serie. Algunos sustos brinda esta película de Nicholas McCarthy que protagoniza Taylor Schilling (Orange is the New Black).

Tráiler de la película "Maligno"

En Cinemateca se estrena Los cuerpos de los astronautas, un drama experimental alemán de la realizadora rusa Alisa Berger que trata sobre la relación familiar entre dos gemelos y su alcohólico padre. La película, su primer largometraje de ficción se llevó el premio a la Mejor Película en la competencia Nuevos Realizadores del Festival de Cinemateca que se realizó el año pasado.

Tráiler de la película "Los cuerpos de los astronautas"

Rey de ladrones reúne un buen plantel de actores británicos (Michael Caine, Jim Broadbent y Michael Gambon) para contar la historia real de un grupo de ancianos decididos a dar un último gran golpe, robar una joyería. El realizador inglés James Marsh (director de La teoría del todo) se encarga de contar esta historia basada en hechos reales.

Tráiler de la película "Rey de ladrones"

También llega una coproducción de Uruguay y Argentina, Vigilia, se trata de una película de la realizadora Julieta Ledesma que protagonizan Mirella Pascual, Osmar Núñez y Pablo Ríos, y cuenta la historia de un hijo pródigo que regresa a la conflictiva casa paterna, ubicada en medio del campo que sufre una gran sequía.