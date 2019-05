Conozca las cinco películas que llegan para renovar la cartelera de cines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pokémon es una de las palabras que el público infantil (y los que ya crecimos también) conoce desde hace más de dos décadas. Se trata de un fenómeno surgido en Japón que abarca juegos de video, historietas, naipes, dibujitos y películas animadas. Todo un combo que el paso de los años solo ha acrecentado su carácter de fenómeno global. Así lo demuestra Pokémon Go, que se está en más de 100 millones de teléfonos.

Tanto los juegos como los dibujos se centran en ese universo donde hay personas que entrenan a sus Pokémon con la finalidad de conseguir un ejemplar de cada uno de los, inicialmente eran 150 y hoy son muchos más, animales que tienen diversos poderes y la capacidad de evolucionar

Hoy se estrena Pokémon: Detective Pikachú, la primera película que mezcla actores reales con estas criaturas animadas que interactúan con los humanos. La película, protagonizada por Justice Smith (Jurassic World: el reino caído y la serie The Get Down) y con la voz de Ryan Reynolds, se sitúa en la utópica ciudad Ryam, una especie de Zootopia donde en apariencia todos viven en armonía, y los Pokémon viven en paz, sin entrenadores ni peleas.

Tráiler de "Pokémon: detective Pikachú"

La película de Rob Letterman (el de Escalofríos) mezcla comedia con aventuras gracias a buenos efectos visuales. También hay un misterio relacionado con un detective perdido, cuyo hijo intenta encontrar con la ayuda de un Pikachú con amnesia

Además de Pokémon: Detective Pikachú llegan cuatro películas a renovar la cartelera.

Tráiler del documental "Ausencia de mí"

Ausencia de mí es la nueva película de la realizadora argentina Melina Terribili. Se trata de un documental sobre la figura de Alfredo Zitarrosa creado a partir de cientos de cajas que contenían filamciones, fotografías y recuerdos, que el músico dejó cuando escapó de la dictadura. 27 años después de su muerte, esas cajas fueron abiertas por su esposa e hija, y es la base de la película.

Rebel Wilson y Anne Hathaway protagonizan Maestras del engaño, una comedia en la que interpretan a una pareja de estafadoras en busca de un millonario al que sacarle dinero. Chris Addison (de la serie Veep) dirige esta remake de Dos pícaros sinvergüenzas, con Michael Caine y Steve Martin y que a su vez era una remake de Dos seductores con Marlon Brando y David Niven.

Tráiler de la película "Maestras del engaño"

Jean-Luc Godard, uno de los últimos maestros del cine francés dirige y se encarga de narrar El libro de imágenes. Se trata de una película experimental donde, a partir de imágenes de películas propias, ajenas y noticieros, habla del cine como generador de iconografía, aquí,del mundo musulmán.

Tráiler de "El libro de imágenes"

Keira Knightley protagoniza Viviendo con el enemigo, película ambientada en la Alemania post Segunda Guerra Mundial. Jason Clarke y Alexander Skarsgård completan el elenco. Knightley y Clarke son una pareja que vivirá momentos de tensión cuando el antiguo propietario reclame su derecho de vivir allí también.