Conocé las fechas, las películas y los precios de los nuevos autocines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A medida que la “nueva normalidad” permite empezar a pensar en el regreso de los espectáculos públicos, en el ámbito del cine, la alternativa segura para retomar las exhibiciones cinematográficas radica en un clásico: el autocine.

La opción para ver películas desde automóviles —que se creó en la década del treinta y tuvo su auge en los cincuenta y los sesenta— se convirtió en la forma más segura de ver cine mientras se respetan las medidas sanitarias para evitar posibles contagios del virus COVID-19. Mientras que no se puede volver a las salas convencionales, el autocine está renaciendo. Ya está pasando en Estados Unidos y en Alemania, y en las próximas semanas también regresará a Uruguay.

Antes de que termine mayo, se inaugurarán dos autocines: en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y en la rambla de Punta Carretas.

El del aeropuerto se llamará AeroLife y se inaugurará el 21 de mayo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco. A través de un proyecto creado por Life Cinemas, Magnolio Media Group y el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se planea realizar un total de 80 funciones en dos meses. Según explica Rodrigo García, director ejecutivo de Magnolio Sala, además de las películas se planea utilizar el espacio para realizar recitales y shows de stand-up.

En el caso del autocine, las películas se verán a través de una pantalla de 20 metros de largo y 16 de alto, y cada función tendrá capacidad para 90 vehículos. El costo de la entrada no se calculará por persona, sino por automóvil, y rondará los 600 pesos. La programación de cine estará centrada en estrenos para adultos y niños, y las entradas se podrán adquirir a través de la web.

El proyecto se basará en el protocolo sanitario propuesto por el Ministerio de Salud Pública y el proceso de ingreso al lugar será automatizado. También habrá un servicio gastronómico que se encargará de llevar los pedidos a los vehículos del público, aunque todavía no se confirmó qué opciones de alimentos y bebidas estarán disponibles.

Según adelantó la empresa de comunicación corporativa Quatromanos —encargada de la prensa del proyecto—, se realizarán funciones todos los días, aunque con distintos propósitos. De lunes a miércoles habrá funciones privadas para empresas, y de jueves a domingo las funciones serán para el público.

efecto cine y movie Autocine en la rambla de Punta Carretas

En el caso del autocine que se construirá en el Faro de Punta Carretas, el proyecto está creado por Efecto Cine en colaboración con Movie. Según informó a El País el gerente general de Movie, Francisco Armas, las proyecciones se realizarán en los accesos al faro, en el mismo predio donde en 2017 el Cirque Du Soleil estrenó el espectáculo Amaluna. Se planea que las funciones comiencen la próxima semana.

Armas adelantó que el autocine tendrá capacidad para 140 vehículos, y las proyecciones se realizarán a través de una pantalla gigante que estará a cargo de Efecto Cine. El audio de las películas se podrán escuchar a través de FM. Andrés Varela, de Efecto Cine, le adelantó a El País se planea realizar dos funciones diarias. De lunes a miércoles se tratará de funciones privadas, mientras que de jueves a domingo serán funciones para público en general.

La programación estará centrada en distintas opciones. Habrá espacio para los últimos estrenos de la cartelera de Movie —incluso se planea comenzar el proyecto con una película que haya sido taquillera en los últimos meses—, películas clásicas, cine uruguayo y cine infantil.

Sebastián Bednarik, de Efecto Cine, le adelantó a El País algunos títulos del catálogo: 25 Watts, Guasón, Jumanji, La maldición renace, Bad Boys para siempre, Mujercitas, Bloodshot y Judy. También habrá espacio para contenido un musical, que incluirá los títulos Somebody Up There Likes Me, Words of Love, Miles Davis: Birth of the Cool y Nureyev.

Armas, de Movie, comenta que también se está planeando exhibir conciertos y otros contenidos alternativos en las pantallas del autocine. Al igual que AeroLife, se utilizará el predio para funciones de teatro y shows de stand-up.

Las entradas se podrán adquirir a través de la web y se cobrará por vehículo. Según explica Armas, el precio será similar al de dos entradas de cine de Movie, por lo que se podría decir que rondará los 600 pesos. También se podrá acceder a pop y refresco, que se comprará por internet y será entregado en el vehículo del comprador. “No va a haber un menú muy amplio”, dice el gerente general de Movie sobre las opciones de alimentos. “Va a ser algo básico para que sean simple de hacer y de entregar, siempre siguiendo todas las normas de higiene”.

Además de las funciones en el Faro de Punta Carretas, desde Movie se está negociando para crear autocines en el estacionamiento de los shoppings donde se ubican las salas de la empresa. Sin embargo, ese es un proyecto a largo plazo. “Esta es una etapa más temprana porque estamos viendo los lugares posibles, tanto para la proyección como para los vehículos que podrían ser”, asegura Armas. “Nos encantaría poder hacerlo, porque es nuestra casa, y desde los shoppings se ha mostrado mucho interés”.

Efecto Cine planea comenzar con funciones itinerantes de autocine en junio, que permitirá llevar cine, música y stand-up a varios rincones del país.

Los autocines volverán a verse en Uruguay. Solo resta esperar para reencontrarse con un formato clásico y participar de una función de cine al aire libre.