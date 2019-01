Con "Cold War", arranca este sábado el Festival de Cine de José Ignacio

Otra vez con una serie de estrenos importantes y de primera calidad, arrancará mañana la novena edición del José Ignacio International Film Festival, es decir, el festival internacional de cine esteño, que se ha convertido en una referencia para los que viven y veranean en Maldonado. Las seis funciones que terminarán el sábado 12 son al atardecer, con entrada libre, en tres locaciones distintas.

La apertura del JIIFF será mañana con "Cold War", película que cuenta una historia de amor entre dos opuestos, en el contexto de la Guerra Fría.

Dirigida por Pawel Pawlikowski, el de Ida, la ganadora del Oscar de 2015 a mejor película de habla no inglesa, esta producción le valió el año pasado, el premio a mejor director en el Festival de Cannes. Y fue preseleccionada por la Academia para los próximos Oscar, junto con ocho títulos más, entre los que figuran dos latinos: Roma, de Alfonso Cuarón (está en Cinemateca y en Netflix), y Pájaros de verano, de la colombiana Cristina Gallego.

Con Cold War, que está inspirada en y dedicada a los padres del cineasta, la crítica ha sido unánime. Se han destacado tanto su narrativa como su belleza, y las actuaciones de Joanna Kulig y Tomasz Kot. Para El País de Madrid, es simplemente una obra maestra.

Con un estreno previsto en cines comerciales para este mes, los que lleguen a José Ignacio mañana tendrán la oportunidad de verla antes, y en un contexto pintoresco como es la Bajada de los Pescadores.

El domingo, en ese mismo lugar, se exhibirá Woman at War, que también tiene su premiere uruguaya en el festival. La coproducción islandesa, francesa y ucraniana es de Benedikt Erlingsson, actor y director que cosechó decenas de premios internacionales con su primer film, Of Horses and Men, que no se estrenó por acá.

Este nuevo título es sobre una mujer cincuentona que decide ponerse en pie de guerra contra la industria de aluminio, para preservar el medio ambiente islandés. Pero en plena batalla, le llegará una novedad que alterará los planes: su trámite para adoptar una niña está bien encaminado.

La película que, se anunció, tendrá una remake más hollywoodense dirigida, producida y protagonizada por Jodie Foster, tuvo su estreno mundial en el último Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica.

El JIIFF seguirá el martes en Pueblo Garzón con Border, de Ali Abbasi, sobre una mujer con un sentido del olfato fuera de lo común, y un hombre misterioso que aparecerá para ponérselo a prueba. Y el miércoles, en La Mallorquina, se verá Non Fiction, lo nuevo de Olivier Assayas, con Juliette Binoche como figura de una historia que se sitúa en el irresistible ambiente de la bohemia de París.

El viernes, el JIIFF presentará La favorita. La comedia de Yorgos Lanthimos y estelar elenco (Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman) es sobre la primera reina de Gran Bretaña, tiene cinco nominaciones a los Globos de Oro y ya cosechó una cantidad de premios. Y el cierre será el sábado con El regreso de Mary Poppins (como La favorita, va en la Bajada de los Pescadores), con Emily Blunt en una formidable nueva versión de esta niñera mágica, que también tiene varias nominaciones a los Globo.